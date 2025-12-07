InícioEsportes
F1: Norris é campeão mundial; Verstappen vence o GP de Abu Dhabi

Britânico da McLaren garante primeiro título da carreira com vantagem mínima sobre Verstappen; Bortoleto fecha em 12º

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, discursa enquanto comemora a conquista do título mundial de Fórmula 1 no final do Grande Prêmio de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025. - (crédito: Andrej Isakovic / Agência France-Presse)
A temporada 2025 da Fórmula 1 terminou com emoção até a última volta, neste domingo (7/12). Max Verstappen venceu o GP de Abu Dhabi após largar da pole e controlar a prova do início ao fim. Lando Norris, porém, foi o grande nome do dia: mesmo terminando em terceiro, atrás do companheiro de equipe Oscar Piastri, o britânico da McLaren somou os pontos necessários para conquistar o primeiro título mundial da carreira.

A disputa pelo campeonato permaneceu aberta até o fim. Norris chegou à corrida com vantagem mínima e precisava se manter à frente de Verstappen na classificação geral. O resultado foi suficiente: ele encerra o ano apenas dois pontos à frente do tetracampeão holandês, coroando uma temporada marcada por regularidade e equilíbrio.

No pelotão intermediário, o brasileiro Gabriel Bortoleto completou a prova em 12º lugar, após uma corrida consistente, mas sem ritmo para brigar pelos pontos.

Com a bandeirada em Abu Dhabi, a Fórmula 1 fecha um dos campeonatos mais disputados da última década, deixando para 2026 a expectativa de um novo capítulo na rivalidade entre Norris e Verstappen.

Com as paradas se alternando ao longo das voltas seguintes, o pelotão começou a se reorganizar. Piastri entrou nos boxes na volta 20, retornando atrás de Norris e precisando recuperar terreno. Verstappen, em seu próprio ritmo, só fez seu pit stop mais tarde, voltando ainda com boa vantagem sobre a dupla da McLaren.

A estratégia da equipe britânica se mostrou decisiva para o desfecho do campeonato. Norris, focado em preservar pneus e evitar riscos desnecessários, manteve constância suficiente para neutralizar a aproximação de Leclerc, que seguia em ritmo forte, mas sem conseguir reduzir a diferença para entrar novamente na zona de DRS.

Mais atrás, Bortoleto tentava se recuperar após o início difícil. O brasileiro encontrou tráfego no segundo stint e precisou administrar a degradação dos pneus médios, o que limitou sua progressão no meio do pelotão.

Enquanto isso, na dianteira, Piastri diminuiu a pressão sobre Verstappen, mas consolidou a segunda colocação, abrindo espaço para que Norris administrasse o terceiro lugar,posição que lhe garantiria matematicamente o título mundial. A partir da metade final da corrida, a disputa se estabilizou: Verstappen seguiu firme rumo à vitória, Piastri manteve ritmo sólido e Norris conduziu com precisão para assegurar o campeonato.

Nas voltas finais, nenhuma ameaça real surgiu para alterar o pódio. Verstappen recebeu a bandeirada e fechou a temporada com mais um triunfo, mas a grande celebração foi de Norris, que cruzou a linha de chegada em terceiro e garantiu o primeiro título de sua carreira, superando o tetracampeão por apenas dois pontos.

Bortoleto completou a corrida em 12º, após uma prova de resistência e recuperação, encerrando o ano com mais um desempenho consistente na categoria.

O GP de Abu Dhabi marcou assim o desfecho de uma temporada histórica, com a consagração de Lando Norris e o prenúncio de uma nova rivalidade que deve movimentar o campeonato nos próximos anos.

  • O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, e o piloto holandês da Red Bull Racing, Max Verstappen, estão no grid de largada antes do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025.
  • O piloto espanhol da Aston Martin, Fernando Alonso (acima), o piloto britânico da McLaren, Lando Norris (centro), e o piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton (direita), conversam antes do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025
  • O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, sai dos boxes durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025
  • O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, faz uma parada nos boxes durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025
  • O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, comemora o terceiro lugar que lhe garantiu o título de campeão mundial durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025
  • O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, discursa enquanto comemora a conquista do título mundial de Fórmula 1 no final do Grande Prêmio de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025.
  • O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, faz uma manobra em círculos enquanto comemora a conquista do título mundial de Fórmula 1 no final do Grande Prêmio de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025.
  • O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, comemora após terminar a corrida em terceiro lugar e conquistar o título mundial no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025.
  • O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, faz uma manobra em círculos enquanto comemora a conquista do título mundial de Fórmula 1 no final do Grande Prêmio de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025.
  • O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, comemora após terminar a corrida em terceiro lugar e conquistar o título mundial no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025.
  • O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, discursa enquanto comemora a conquista do título mundial de Fórmula 1 no final do Grande Prêmio de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em 7 de dezembro de 2025.
Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil — e atua na

Por Jéssica Andrade
postado em 07/12/2025 11:43 / atualizado em 07/12/2025 12:12
