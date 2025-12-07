Grêmio goleia rebaixado Sport na Ilha do Retiro e se garante na Sul-Americana

O Grêmio não tomou conhecimento diante do rebaixado Sport fora de casa e goleou por 4 a 0 na tarde deste domingo (7/12), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Carlos Vinícius (duas vezes) e Gustavo Martins anotaram os gols na primeira etapa, e Cristaldo deu números finais ao placar no segundo tempo do jogo na Ilha do Retiro, que recebeu um público ínfimo. Afinal, os pernambucanos já estavam rebaixados há quatro rodadas.
Com o resultado, o Imortal chega a 49 pontos, no meio da tabela, e garante vaga na Sul-Americana-2026. O Rubro-Negro, por outro lado, se despede da elite nacional com uma campanha decepcionante: na lanterna, com apenas 17 pontos.
Grêmio avassalador e três gols
Nos instantes iniciais, o duelo parecia se arrastar em um compasso moroso, sem grandes investidas. O Sport buscava impor sua cadência, tentando controlar a posse e arriscar com Paciência e Cariús — este último obrigando Grando a se esticar em uma defesa espetacular. Contudo, bastou o Grêmio acelerar o ritmo para transformar o cenário em um verdadeiro atropelo.
Aos 28 minutos, portanto, um contragolpe fulminante: Cristaldo enxergou Carlos Vinícius livre e serviu o companheiro, que não desperdiçou a chance de inaugurar o marcador. Mal houve tempo para respirar. Dois minutos depois, Edenilson avançou com liberdade pela direita e, com precisão, encontrou novamente Carlos Vinícius, que ampliou com tranquilidade. O clima na Ilha do Retiro azedou de vez, e as vaias da torcida rubro-negra ecoaram intensamente.
Com o Sport atordoado, o Grêmio seguiu pressionando. Amuzu e Cristaldo, aliás, quase transformaram a vantagem em goleada ainda no primeiro tempo. O golpe final veio aos 41 minutos: Gustavo Martins subiu sozinho após cobrança de escanteio e, de cabeça, decretou o terceiro gol gremista, consolidando, assim, a superioridade tricolor em uma etapa inicial de pura eficiência.
Imortal desacelera, mas alcança goleada
O panorama não mudou na volta do intervalo. Com apenas dois minutos, Cristaldo transformou o resultado em goleada. Pavón avançou pela direita e cruzou para outro argentino, o camisa 10, balançar a rede de primeira. Após o quarto gol, a equipe gaúcha trocou passes no campo ofensivo e seguiu com pressão sobre o Sport, que se manteve inerte.
Em uma rara chegada dos anfitriões, Léo Pereira obrigou Grando a fazer boa defesa. Mas parou por aí. Os times apostaram nas substituições para rodar o elenco. Os visitantes, satisfeitos com o triunfo, tiraram o pé do acelerador, e administraram a confortável vantagem até o apito final.
SPORT 0x4 GRÊMIO
Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data e horário: 7/12/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)
Público total: 3.339
Renda: R$ 88.755,00
Gols: Carlos Vinicius, 28’/1ºT (0-1); Carlos Vinicius, 30’/1ºT (0-2); Gustavo Martins, 41’/1ºT (0-3); Cristaldo, 2’/2ºT (0-4)
SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Lucas Cândido (Rafinha, intervalo) e Igor Cariús (João Silva, 26’/1ºT); Lucas Kal, Pedro Augusto, Lucas Lima e Matheusinho (Léo Pereira, intervalo); Romarinho (Chrystian Barletta, 14’/2ºT) e Gonçalo Paciência (Sérgio Oliveira, 14’/2ºT). Técnico: César Lucena.
GRÊMIO: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon (Lucas Esteves, 20’/2ºT); Edenilson (Camilo, 20’/2ºT), Cuéllar e Cristaldo; Amuzu (Willian, intervalo), Alysson (Pavón, 38’/1ºT) e Carlos Vinicius (André, 31’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.
Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Pedro Augusto (SPT); Alysson, Amuzu, Cuéllar, Camilo (GRE)