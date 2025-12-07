Vitória faz o dever de casa, vence o São Paulo e garante permanência na Série A

Vitória vence o São Paulo e se livra do rebaixamento no Brasileirão - (crédito: Foto: Reprodução)

No duelo entre o sonho pela permanência na Série A contra classificação para Libertadores 2026, venceu quem mais precisava do resultado. O Vitória contou com gol salvador de Baralhas para fazer o dever de casa e vencer o São Paulo no Barradão, por 1 a 0, livrando-se dos riscos de rebaixamento nesta edição.

Com o gol de Baralhas, o Rubro-Negro encerrou sua participação no Brasileirão 2025 na 15ª colocação, com 45 pontos — um de vantagem em relação ao Internacional, primeiro colocado do Z4.

Já o São Paulo se despediu da competição com uma derrota — a terceira nos últimos cinco jogos —, mas na oitava colocação, com 51 pontos. Assim, desperdiçou a oportunidade de beliscar a vaga na próxima edição de Libertadores da América.

São Paulo com menos ímpeto

Com maior senso de urgência, o Vitória iniciou em ritmo acelerado e dominou as ações ofensivas diante do São Paulo no Barradão. O time baiano correspondeu à pressão da torcida e mostrou mais intensidade, criando as principais chances de gol da etapa inicial, mas parou em tarde inspirada do goleiro Rafael.

O Rubro-Negro já reclamava de pênalti aos oito minutos de jogo, quando Renato Kayzer levou a pior em disputa com Arboleda na área. Com o escanteio confirmado, Baralhas quase marcou na sobra da cobrança. Já o Tricolor só apareceu com perigo aos 15? com Marcos Antônio, que arriscou de fora da área e obrigou Thiago Couto a trabalhar.

A equipe rubro-negra seguiu buscando o gol com finalizações de longa distância: Willian Oliveira finalizou duas vezes, Baralhas arriscou mais uma, e Erick também tentou. O goleiro Rafael, por sua vez, apareceu bem em todas as defesas e até salvou o time em uma jogada cara a cara com Kayzer.

O São Paulo criou pouco e só voltou a assustar nos minutos finais da primeira etapa. Tapia teve boa oportunidade após jogada pelo meio, mas parou em ótima defesa de Thiago Couto, que garantiu o empate no intervalo.

Gol salvador

O cenário dos últimos 45 minutos de Brasileirão fez com que o Vitória mantivesse o ímpeto em busca da vantagem diante do Tricolor. Vale destacar que o Rubro-Negro iniciou a rodada dependendo de um triunfo e de combinação de resultados para se livrar do rebaixamento.

A lição de casa foi feita aos 22 minutos da etapa final, após jogada construída a partir de um erro tricolor. Pablo Maia perdeu a bola no campo de defesa, e Kayzer acionou Fabri, que fez o pivô antes de encontrar Baralhas invadindo a área. O volante finalizou na saída de Rafael e colocou o Vitória em vantagem — além de fora do Z4.

O gol deu ânimo aos baianos, e Jair Ventura realizou mudanças para manter o ritmo alto da equipe. Uma delas, aliás, quase resultou em mais um gol: Renzo López, em seu primeiro toque na bola, recebeu passe de Fabri cara a cara com o goleiro, mas finalizou fraco e desperdiçou uma grande oportunidade.

VITÓRIA x SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 38ª rodada

Data e horário: 7/12/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Barradão, BA

Gols: Baralhas, 22’/2ºT (1-0);

VITÓRIA: Thiago Couto; Neris, Camutanga (Dudu, 0’/2ºT), Zé Marcos e Raúl Cáceres ( Fabri, 17’/2ºT) ; Willian Oliveira, Baralhas ( Ronald Lopes, 35’/2ºT) , Cantalapiedra (Matheuzinho, 0’/2ºT) e Ramon; Erick e Renato Kayzer ( Renzo López, 27’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.

SÃO PAULO: Rafael; Rafael Tolói, Arboleda, Sabino e Cédric Soares (Paulinho, 35’/2ºT) . Alisson (Pablo Maia, 0’/2ºT) , Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Ferreira ( Lucca, 0’/2ºT). Tapia e Luciano (Rigoni, 12’/2ºT) . Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Ferreira (SPFC) – Camutanga, Willian Oliveira e Baralhas (VIT)

