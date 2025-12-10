NBB: Brasília terá três jogos em São Paulo para se firmar entre os líderes

Sete jogos e sete vitórias. A sequência invicta do Brasília nos últimos confrontos pelo Novo Basquete Brasil levou o time à 3ª posição da tabela, com um jogo a menos em relação aos líderes Flamengo e Minas. Os dois concorrentes ao topo da classificação terão de dividir as atenções com a Champions League das Américas nesta semana, enquanto a equipe brasiliense tem foco exclusivo no NBB. A delegação da capital federal viajou para São Paulo, onde disputará três partidas: primeiro contra o São José, nesta quarta (10/12), às 18h30, em duelo sem transmissão. Depois, enfrenta o Corinthians, na sexta, 12 de dezembro. O tour na capital paulista se encerra diante do Mogi, na próxima terça-feira (16/12).

O Brasília terá um reforço importante para a sequência dupla na Terra da Garoa. Dedé Barbosa esteve fora dos últimos dois confrontos no Nilson Nelson por questões pessoais, mas viajou com a delegação e estará à beira de quadra contra os paulistas. Quem assumiu o posto no período foi o auxiliar-técnico Murilo Henryqui, de 29 anos, o mais novo da história a dirigir uma equipe no NBB. Apesar das duas vitórias, o jovem treinador realçou a dificuldade para vencer os jogos. ''Foram duas partidas muito apertadas. Sabíamos das dificuldades de encarar tanto o Fortaleza, quanto o Unifacisa. Mas soubemos aproveitar nossos momentos e vencemos os jogo com uma defesa firme nos últimos minutos”.

Dentro de quadra, a única baixa é Renato Carbonari, que sequer saiu da capital federal por conta de uma lesão no peito. De resto, o Brasília estará completo para os duelos contra São José, Corinthians e Mogi. Na vitória apertada por 84 x 81 contra o Unifacisa, definida nos segundos finais, foi Daniel Von Haydin quem sacramentou a vitória com os dois lances livres. O ala do Brasília e da Seleção Brasileira encerrou a noite como principal pontuador, com 20 pontos. No fundamento, o atleta ocupa a quarta posição interna do elenco neste NBB, com média de 10,23 por partida.

Ambos os adversários em São Paulo também atravessam boa fase no NBB. O São José perdeu a última partida para o Franca, mas vinha de três vitórias consecutivas. A equipe do interior paulista ocupa a 8ª posição, com 75% de aproveitamento em 12 jogos (nove triunfos e três derrotas). O Corinthians vem logo atrás, na 7ª colocação. Antes de encarar os brasilienses, o Timão enfrentará o Bauru, nesta quarta (10/12), às 19h30. O Mogi é o último adversário da sequência, mas é o melhor colocado entre os três. A equipe está na 6ª colocação, e ainda terá dois jogos antes de receber o Brasília.

Faltam cinco rodadas para o Brasílie encerrar a primeira fase do NBB. Além da disputa pela liderança, o time do DF busca presença na Copa Super 8. O torneio reúne os oito primeiros colocados do turno inicial do NBB, em formato eliminatório e chaveamento olímpico (1 x 8, 2 x 7, 3 x 6 e 4 x 5). O campeão assegura vaga direta na Champions League das Américas da temporada 26/27 e tem previsão para ser disputado em janeiro.