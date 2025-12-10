Acordo do Vasco com a Nike deve render R$ 250 milhões

Vasco será patrocinado pela Nike a partir de 2026 - (crédito: Foto: Reprodução / X.com SDM Links)

O Vasco conseguiu um aumento significativo nas receitas para 2026. Afinal, o Cruz-Maltino anunciou nesta última terça-feira (10/12) um acordo com a Nike como nova fornecedora de material esportivo. O contrato, portanto, prevê um valor de R$ 250 milhões em sete anos, sendo cerca de R$ 35 milhões por ano, de acordo com o "ge".

No contrato anterior com a Kappa, o Vasco recebia R$ 600 mil fixo por ano, além de 13% em royalties de vendas de produtos. Agora, com a Nike o acordo prevê R$ 35 milhões por ano. O contrato, aliás, tem gatilhos para aumentar os valores, além de metas de vendas de camisas. Portanto, o ganho pode ser muito maior.

A ideia da Nike é colocar o Vasco nas principais lojas do mundo, como nos Estados Unidos, na Ásia e, principalmente, na Europa. Tanto é que o anuncio ocorreu no perfil "Nike Football". As negociações entre Vasco e Nike foram conduzidas durante todo o ano. Neste período, o Cruz-Maltino recebeu outras propostas. Dentre elas, da Puma, que acertou com o Fluminense.

A Nike vai produzir e fornecer linha completa para os times profissionais, masculinos e femininos, categorias de base e comissão técnica. Além dos uniformes de jogo, o enxoval conta com roupas de aquecimento, treino, viagem e linha casual. O Cruz-Maltino já usará uma camisa alternativa da nova patrocinadora na Copinha em 2026.