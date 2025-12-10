Flamengo elimina o Cruz Azul e avança para a semifinal do Mundial

Seis anos depois, o Flamengo retorna ao Catar com um novo técnico, uma nova equipe, mas o mesmo objetivo: conquistar o bicampeonato mundial. Na tarde desta quarta-feira, o rubro-negro carioca eliminou o Cruz Azul, nas quartas de final do Intercontinental por 2 x 1, e avança as semifinais do torneio, com 7.108 pessoas no Estádio Al Rayyan. O papai e artilheiro Arrascaeta, abriu o placar do confronto e marcou o da vitória rubro-negra. Do outro lado, o lateral direito Jorge Sanchez fez o gol de honra da equipe mexicana.
Dono dos gols da vitória, Giorgian De Arrascaeta se aproxima da marca do 100° gol com a camisa do Flamengo. O uruguaio, ao lado do atacante Bruno Henrique, são os únicos remanescentes da equipe de 2019, que esteve presente na disputa do Mundial de 2019. Na época, Filipe Luís e Rodrigo Caio também integravam o plantel de jogadores, hoje, retornam ao país como técnico e auxiliar técnico do Clube da Gávea. O próximo compromisso do Flamengo na competição é neste sábado, Às 14h, no mesmo local, contra o Pyramids, do Egito, pela vaga na final.
O jogo
O Flamengo começou o confronto com o domínio da partida, controlando o passe e desfrutando do toque de bola. Aos 12 minutos, a primeira finalização do jogo partiu dos adversários, com Carlos Rotondi mandando a esquerda do goleiro Rossi. Mas, se no ataque a equipe mexicana conseguia se encontrar, na defesa não era bem assim. Na saída de bola, o goleiro Gudiño procurou o lateral esquerdo Piovi. Mas, o passe traiçoeiro deu de presente o espaço perfeito para Arrascaeta driblar Gudiño furar a meta adversária.
Nas estatísticas, os cementeros dominavam a posse de bola com 51%, contra 39% do Flamengo. Aos 41 minutos, Rotondi encontrou liberdade pela lateral esquerda e mandou para de encontro à Fernandéz, que mandou para o fundo da rede, mas já havia subido a bandeira de impedimento. Entretanto, no lance seguinte, uma jogada parecida pela esquerda. Carrascal tentou afastar o perigo, mas a bola sobrou em Jorge Sanchez, de fora da área e com o pé direito, deixou tudo igual no Estádio Al Rayyan, levando o empate para o segundo tempo.
Foi um cenário mais favorável do que foi visto na etapa inicial para o Flamengo. Em campo, o time de Filipe Luís demonstrou ter mais energia e encontrar os espaços para infiltrar a defesa adversária. O comandante rubro-negro soube mexer nas substuições e Cebolinha entrou para dar o passe da retomada. Do meio de campo, lançou para Arrascaeta que, inicialmente tentou cruzar para Bruno Henrique, mas no rebote, o uruguaio mandou para o fundo da rede. Os minutos finais foram de controle rubro-negro, com 2 x 1 no placar, o Flamengo carimbou o passaporte para a semifinal do Mundial, contra o Pyramids, no sábado (13/12), às 14h.
Ficha técnica
Copa Intercontinental da Fifa - quartas de final
Cruz Azul 1 x 2 Flamengo
Local: Estádio Al Rayyan, em Doha, no Catar
Arbitragem: Glenn Nyberg (SUE)
Cruz Azul
Andrés Gudiño; Jorge Sanchez (Sepulveda), Willer Ditta e Gonzalo Piovi; Erik Lira, Ignacio Rivero (Campos), Jeremy Marquez (Faravelli), Carlos Rodríguez, José Paradela (Luka Romero) e Carlos Rotondi (Bogusz); Gabriel Fernández. Técnico: Nicolás Larcamón.
Gol: Jorge Sanchez
Cartões Amarelos: Willer Ditta e Gonzalo Piovi
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Saúl), Jorginho (De La Cruz) e De Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Everton), Samuel Lino (Plata) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
Gols: Arrascaeta (2x)
Cartões amarelos: Jorginho e Nico De La Cruz
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
