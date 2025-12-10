Contagem regressiva! Confira as novidades dos clubes a um mês do Candangão

Ex-Vasco da Gama, Bernardo é uma das atrações nacionais do Candangão 2025. O meia defenderá o Sobradinho. - (crédito: Divulgação/Vasco)

O pontapé inicial do Campeonato Candango de 2026 se aproxima. Após o encerramento oficial do calendário de competições da FFDF (Federação de Futebol do Distrito Federal) com a Copa Brasília, conquistada pelo Canaã, os clubes direcionam o foco ao torneio de maior destaque no Distrito Federal. A 51ª edição terá início em 10 de janeiro, exatamente daqui a um mês, com cinco partidas na rodada inaugural. Dez participantes confirmados avançam para a competição com elenco, treinador e estrutura prontos para o campeonato doméstico.

Prática recorrente no futebol da capital do país, rostos conhecidos estarão presentes na disputa de 2026. O Brasiliense conta com três velhos conhecidos do cenário nacional: o lateral-direito Apodi e o meio-campista Rafael Longuine caminham para a segunda temporada pelo clube, enquanto Jean Pyerre chega com a pompa de principal reforço do Jacaré para 2025. Outro meia de destaque fora dos perímetros do DF é Bernardo, jogador marcante na história do Vasco da Gama que vestirá as cores alvinegras do Sobradinho. Na capital, o meia do Leão acumula passagens pelo Brasiliense e Ceilândia.

O Brasília Futebol Clube conta com figura de destaque fora das quatro linhas. Ricardo Oliveira, ex-São Paulo, Santos e Milan, integra a diretoria colorada desde o segundo semestre, no cargo de vice-presidente de futebol. Como atleta, atuou pelo clube em 2023, ano do rebaixamento. O Gama, atual campeão, mantém a estrela de Luan Louzã: autor do gol na final do Candangão desta temporada, o atacante também brilhou com a camisa do Palmeiras em 2014, ao marcar o gol do título da Copa do Brasil contra o Coritiba.

A única ausência no grupo de jogadores de renome é Walter. O atacante, com passagens por Porto, Internacional e Goiás, surpreendeu ao ser anunciado como principal reforço do Samambaia. O camisa nove chegou a falar como atleta do clube, mas menos de três semanas depois acertou com o Atlético Alagoinhas-BA e já aparece no BID do time baiano. A assessoria do clube samambaense afirmou que o centroavante não se adaptou a Brasília e queria ficar mais próximo da família. Diante disso, o clube optou por liberação

Para suprir a desistência, o Samambaia confirmou Wisman. Sem forte projeção nacional, o centroavante figura como nome tradicional no cenário candango. Por aqui, o atacante atuou por oito clubes da região, além do próprio Cachorro Salsicha: Ceilândia, Capital, Gama, Sobradinho, Real Brasília, Brasília, Brazlândia e Taguatinga. O elenco do Samambaia desponta entre os mais encorpados do Candangão 2026, com 15 jogadores. Para comandar o plantel, a direção escolheu Léo Roquete, treinador referência nas categorias de base do DF, com quatro títulos do Candanguinho Sub-20.

Entre os técnicos confirmados para 2026, Roquete aparece como segundo mais jovem, com 38 anos. O posto de caçula pertence a Paulo Helber, de 33, novo comandante do Brasília. O treinador tem passagem por clubes do interior mineiro e inicia a caminhada na capital com objetivo de manter o Colorado na elite. Sem anúncios oficiais do octacampeão, a apuração do Correio identificou alguns nomes presentes no elenco alvirrubro. Milla, ex-Gama e Ceilândia, chega para liderar o ataque, enquanto os meias Yago e Gabriel Ximenes permanecem após campanha do acesso.

A Aruc, campeã da Segundinha, também ainda não divulgou reforços. A única confirmação está no comando técnico, agora com Dedé Rodrigues, ex-Riacho City. O Time do Samba venceu a divisão de acesso com elenco composto por atletas emprestados pelo Brasiliense, já devolvidos ao clube de origem e não anunciaram os novos rostos, assim como o Paranoá.

Confira os nomes confirmados em cada clube do Candangão:

Gama

Goleiros: Renan Rinaldi, Leandro, Ângelo e Guilherme Martins;

Zagueiros: Wellington, Darlan, PV e Zulu

Laterais: Michel, Toninho, Gabriel Lima, Lucão, Jonathan e Lucas Piauí

Volantes: Russo, Moisés, Lúcio

Meias: Lucas Lourenço, David Lucas, Renato Soares, Danilinho, Álvaro

Atacantes: Luan, Felipe Clemente, Kennedy, Klenisson, Daniel Guerreiro e Ramonzinho

Técnico: Luis Carlos Carioca

Capital

Goleiro: Luan

Zagueiros: Lucas Oliveira, Richardson, Rodrigo Couto e Éder Lima

Laterais: Nicolas Lugano, João Viella e Genilson

Volantes: Felipe Guedes

Meias: Jeremias, Lima, Jerry e Rodriguinho

Atacantes: Deizinho, Matheuzinho e Mateus Anderson

Técnico: Fábio Brostel

Brasiliense

Goleiros: Matheus Kayser

Zagueiros: João Teixeira, Euller, Alan Costa, Igor Carmino e Ivan;

Laterais: Daniel Vançam, Apodi, Montanha, Netinho e Caetano

Volantes: Felipe Manoel e Regino

Meias: Jean Pyerre, Rafael Longuine, Geovani, Iago Cousseau e Deyverson

Atacantes: Júnior Timbó, Anderson Magrão, Jackson, Thiaguinho, Wallace Pernambucano, Júlio Vitor e Caio Hones

Técnico: Lúcio Flávio

Ceilândia

Meias: Cabralzinho, Vinicius Torres

Técnico: Adelson de Almeida

Paranoá:

sem anúncios

Sobradinho

Goleiros: Matheus Brandão, Michael

Zagueiros: Dedé, Medeiros

Laterais: Douglas Rato, Andrézinho, China, Vandinho

Volantes: Geovane, Aldo e Paranhos

Meias: Bernardo

Atacantes: Mirandinha, Rodriguinho, Thiago André, Wilker

Técnico: Daniel Franco

Real Brasília

Goleiro: Léo Teles

Atacantes: Wagner e Caio Mendes

Aruc

Técnico: Dedé Rodrigues

Brasília

Meias: Gabriel Ximenes

Atacantes: Milla e Yago



