InícioEsportes
CANDANGÃO

Brasilia não renova com português e tem novo técnico para o Candangão 2026

Manuel Rodrigues, treinador do Colorado durante a Segunda Divisão do Campeonato Candango, não seguirá no clube em 2026. Novo comandante vem de Minas Gerais

Novo treinador do Brasília, Paulo Helber acumula passagens por times do interior de Minas Gerais - (crédito: Foto: Redes Sociais)
Novo treinador do Brasília, Paulo Helber acumula passagens por times do interior de Minas Gerais - (crédito: Foto: Redes Sociais)

Impulsionada pelo sucesso de nomes como Jorge Jesus, Abel Ferreira e Artur Jorge, a ‘moda’ dos últimos tempos do futebol nacional tem sido apostar em treinadores portugueses. Com diversos nomes lusitanos espalhados pelas divisões nacionais, a tendência chegou e saiu do DF de forma precoce. O portuga Manuel Rodrigues, responsável por guiar o Brasília Futebol Clube ao vice-campeonato da Série B do Candangão, não seguirá no cargo para a disputa da elite, em 2026. Agora, um brasileiro assumirá o posto: o jovem Paulo Helber, de 33 anos, será o dono da prancheta no retorno do Colorado à primeira divisão do torneio doméstico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A avaliação interna quanto ao trabalho de Manuel Rodrigues não foi das melhores. O clube optou por encerrar o vínculo em reuniões realizadas após o acesso à elite local. Paulo Helber, escolhido para comandar o Brasília, já se nomeia como treinador do clube, no próprio perfil no Instagram. O novo comandante colorado tem apenas 33 anos e se torna o mais novo entre os treinadores confirmados para o Candangão. Paulo jogou profissionalmente, mas se aposentou precocemente em 2018, no futebol de Maldivas. Como jogador, chegou a atuar junto de Thiago Carpini, ex-técnico do Vitória e do Juventude no Brasileirão 2025.

Treinador "furou a fila" e já se apresentpou como treinador do terceiro maior campeão do Campeonato Candango.
Treinador "furou a fila" e já se apresentpou como treinador do terceiro maior campeão do Campeonato Candango. (foto: Reprodução/Internet)

Helber iniciou os trabalhos na beira do campo em 2021, como auxiliar técnico do Varginha-MG, clube da terra natal, e ajudou o time a ascender ao Módulo II do Campeonato Mineiro e, três anos depois, assumiu como treinador principal. Neste ano, retornou ao cargo de assistente no Sergipe, pela Série D do Brasileirão. No elenco sergipano, assumiu o comando principal de forma interina em alguns momentos, mas deixou o clube para dirigir o Novo Esporte, da terceira divisão de Minas. A equipe encerrou a campanha na quarta posição entre 13 participantes e não obteve acesso ao segundo escalão local.

Recentemente, Paulo repercutiu nas redes sociais com um lance inusitado. Ainda em outubro, quando o treinador comandava o Novo Esporte, o novo comandante colorado deu um peixinho rasteiro, à beira do campo, com o intuito de repor a bola em jogo. O momento foi flagrado pela TV Integração, responsável pela transmissão do duelo contra o Tupi. Por conta da situação, no mínimo curiosa, Helber foi amarelado pelo árbitro da partida.

 

Helber viralizou ao dar um peixinho na beira de campo, em jogo válido pela 3ª divisão de Minas Gerais
Helber viralizou ao dar um peixinho na beira de campo, em jogo válido pela 3ª divisão de Minas Gerais (foto: Reprodução/ TV Integração)

Após duas temporadas no limbo, o Brasília Futebol Clube volta a entrar em campo pela elite do Candangão em 10 de janeiro, fora de casa, contra o Brasiliense. O duelo, ainda sem horário definido, será realizado no Estádio Serejão, em Taguatinga.

Saiba Mais

  • Treinador "furou a fila" e já se apresentpou como treinador do terceiro maior campeão do Campeonato Candango.
    Treinador "furou a fila" e já se apresentpou como treinador do terceiro maior campeão do Campeonato Candango. Foto: Reprodução/Internet
  • Helber viralizou ao dar um peixinho na beira de campo, em jogo válido pela 3ª divisão de Minas Gerais
    Helber viralizou ao dar um peixinho na beira de campo, em jogo válido pela 3ª divisão de Minas Gerais Foto: Reprodução/ TV Integração
  • Google Discover Icon

Luís Moreira

Estudante de Jornalismo. Com passagens pela Sucesso FM, TV Band e pelo Distrito do Esporte. Atuou como assessor de imprensa do Ceilândia Esporte Clube e da Sociedade Esportiva do Gama. No Correio, desde outubro de 2025.

Por Luís Moreira
postado em 10/12/2025 19:55
SIGA
x