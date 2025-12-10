Brasilia não renova com português e tem novo técnico para o Candangão 2026

Impulsionada pelo sucesso de nomes como Jorge Jesus, Abel Ferreira e Artur Jorge, a ‘moda’ dos últimos tempos do futebol nacional tem sido apostar em treinadores portugueses. Com diversos nomes lusitanos espalhados pelas divisões nacionais, a tendência chegou e saiu do DF de forma precoce. O portuga Manuel Rodrigues, responsável por guiar o Brasília Futebol Clube ao vice-campeonato da Série B do Candangão, não seguirá no cargo para a disputa da elite, em 2026. Agora, um brasileiro assumirá o posto: o jovem Paulo Helber, de 33 anos, será o dono da prancheta no retorno do Colorado à primeira divisão do torneio doméstico.
A avaliação interna quanto ao trabalho de Manuel Rodrigues não foi das melhores. O clube optou por encerrar o vínculo em reuniões realizadas após o acesso à elite local. Paulo Helber, escolhido para comandar o Brasília, já se nomeia como treinador do clube, no próprio perfil no Instagram. O novo comandante colorado tem apenas 33 anos e se torna o mais novo entre os treinadores confirmados para o Candangão. Paulo jogou profissionalmente, mas se aposentou precocemente em 2018, no futebol de Maldivas. Como jogador, chegou a atuar junto de Thiago Carpini, ex-técnico do Vitória e do Juventude no Brasileirão 2025.
Helber iniciou os trabalhos na beira do campo em 2021, como auxiliar técnico do Varginha-MG, clube da terra natal, e ajudou o time a ascender ao Módulo II do Campeonato Mineiro e, três anos depois, assumiu como treinador principal. Neste ano, retornou ao cargo de assistente no Sergipe, pela Série D do Brasileirão. No elenco sergipano, assumiu o comando principal de forma interina em alguns momentos, mas deixou o clube para dirigir o Novo Esporte, da terceira divisão de Minas. A equipe encerrou a campanha na quarta posição entre 13 participantes e não obteve acesso ao segundo escalão local.
Recentemente, Paulo repercutiu nas redes sociais com um lance inusitado. Ainda em outubro, quando o treinador comandava o Novo Esporte, o novo comandante colorado deu um peixinho rasteiro, à beira do campo, com o intuito de repor a bola em jogo. O momento foi flagrado pela TV Integração, responsável pela transmissão do duelo contra o Tupi. Por conta da situação, no mínimo curiosa, Helber foi amarelado pelo árbitro da partida.
Após duas temporadas no limbo, o Brasília Futebol Clube volta a entrar em campo pela elite do Candangão em 10 de janeiro, fora de casa, contra o Brasiliense. O duelo, ainda sem horário definido, será realizado no Estádio Serejão, em Taguatinga.