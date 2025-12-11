COB freta jato para ter Caio e Gianetti Bonfim no Prêmio Brasil Olímpico

Rio de Janeiro — Recordista de pódios do Brasil em Campeonatos Mundiais — um ouro, uma prata e dois bronzes —, e primeiro medalhista do país em Olimpíadas na marcha atlética, com a prata nos Jogos de Paris-2024, Caio Bonfim curte a vida de celebridade do esporte e sente o prestígio nos bastidores. Eleito nesta quinta-feira (11/12) Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico 2025, o talento de Sobradinho era presença indispensável na cerimônia de gala na Barra da Tijuca. Não à toa, ele e a mãe, Gianetti, reconhecida como melhor treinadora de 2025, foram buscados de jato no Aeroporto de Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A justificativa foi o efeito dominó causado por cancelamentos pelos mais de 380 voos em São Paulo devido aos vendavais na capital e na região metropolitana. Ventos alcançaram mais de 96km/h. Até a tarde desta quinta-feira, mais de 1,2 milhão imóveis estavam sem energia elétrica. Pegaram “carona” com Caio e Gianetti Bonfim as atletas Luana Lira e Anna Lúcia Santos, dos saldos ornamentais, que treinam no Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB).

"Saímos cedo de casa, às 7h. Os voos estavam atrasados, depois cancelados, quatro horas de fila. O Comitê Olímpico do Brasil nos ajudou com tudo que foi possível. Quando pousamos aqui (no Rio de Janeiro), muito trânsito, olhávamos no GPS e dava 40 minutos (até o local da premiação). Dez minutos depois, mais 40. Ficamos com medo de não chegarmos, mas deu tudo certo. Arrumamo-nos aqui, mas conseguimos", explicou, em resposta ao Correio.

Caio Bonfim conquistou a estatueta de Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico pela segunda vez consecutiva. Repete os feitos de Gustavo Kuerten, o Guga, César Cielo e Isaquias Queiroz. O evento é considerado o “Oscar” do esporte nacional, organizado anualmente desde 1999 pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

Saiba Mais Esportes Brasília Vôlei leva jogo para o tie-break e supera o Barueri fora de casa

Brasília Vôlei leva jogo para o tie-break e supera o Barueri fora de casa Esportes Ceilândia será a casa da Supercopa do Brasil de Beach Soccer em dezembro

Ceilândia será a casa da Supercopa do Brasil de Beach Soccer em dezembro Esportes Flamengo: Pedro treina pela primeira vez com o elenco e aumenta chance de jogar o Intercontinental