Ceilândia será a casa da Supercopa do Brasil de Beach Soccer em dezembro

Ceilândia recebe pelo segundo ano a Supercopa do Brasil de Beach Soccer - (crédito: Divulgação )

Pela segunda vez, Ceilândia será a sede da Supercopa do Brasil de Beach Soccer. Entre os dias 15 e 21 de dezembro, a arena montada no Ginásio Guariroba será tomada pelos confrontos das modalidades masculinas e femininas da competição. O torneio é promovido pela Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB), realizado pelo Instituto Mover da Vida e Lazer (IMV) e apoiado pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF).

O campeonato reunirá 18 clubes, com nove equipes nas categorias masculinas e femininas. O masculino, inclusive, terá times representando todas as regiões do país. O Distrito Federal também terá um representante na competição. O Ceilândia (masculino e feminino), Sobradinho (masculino) e Vivace (feminino), estarão presentes na disputa.

A Supercopa do Brasil de Beach Soccer foi reformulada e, agora, a disputa valerá vaga para a Copa Libertadores da modalidade. A premiação da competição chega à R$40 mil reais, reforçando a relevância no cenário nacional. Aos torcedores, os seis dias serão totalmente gratuitos para os que desejarem acompanhar os duelos direto da arquibancada. O local terá praça de alimentação para o público e estacionamento próximo ao Ginásio Guariroba.

Confira os grupos:

MASCULINO



GRUPO A

Sampaio Corrêa-MA

São José-RS

Sobradinho-DF



GRUPO B

Alecrim-RN

Ceilândia-DF

Londrina-PR



GRUPO C

Anchieta-ES

Brusque-SC

Cabofriense-RS



FEMININO



GRUPO A

Anchieta-ES

Ceilândia-DF

Vasco da Gama-RJ



GRUPO B

Brusque-SC

São José-RS

São Pedro-ES



GRUPO C

Desportivo Aracaju-SE

Sampaio Corrêa-MA

Vivace-DF



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

