Beach Soccer

Ceilândia será a casa da Supercopa do Brasil de Beach Soccer em dezembro

Dos dias 15 a 21 deste mês, o Ginásio Guariroba montará uma super estrutura para receber a competição na areia pelo segundo ano

Ceilândia recebe pelo segundo ano a Supercopa do Brasil de Beach Soccer - (crédito: Divulgação )

Pela segunda vez, Ceilândia será a sede da Supercopa do Brasil de Beach Soccer. Entre os dias 15 e 21 de dezembro, a arena montada no Ginásio Guariroba será tomada pelos confrontos das modalidades masculinas e femininas da competição. O torneio é promovido pela Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB), realizado pelo Instituto Mover da Vida e Lazer (IMV) e apoiado pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF).

O campeonato reunirá 18 clubes, com nove equipes nas categorias masculinas e femininas. O masculino, inclusive, terá times representando todas as regiões do país. O Distrito Federal também terá um representante na competição. O Ceilândia (masculino e feminino), Sobradinho (masculino) e Vivace (feminino), estarão presentes na disputa.

A Supercopa do Brasil de Beach Soccer foi reformulada e, agora, a disputa valerá vaga para a Copa Libertadores da modalidade. A premiação da competição chega à R$40 mil reais, reforçando a relevância no cenário nacional. Aos torcedores, os seis dias serão totalmente gratuitos para os que desejarem acompanhar os duelos direto da arquibancada. O local terá praça de alimentação para o público e estacionamento próximo ao Ginásio Guariroba.

Confira os grupos:

MASCULINO


GRUPO A
Sampaio Corrêa-MA
São José-RS
Sobradinho-DF

GRUPO B
Alecrim-RN
Ceilândia-DF
Londrina-PR

GRUPO C
Anchieta-ES
Brusque-SC
Cabofriense-RS


FEMININO

GRUPO A
Anchieta-ES
Ceilândia-DF
Vasco da Gama-RJ

GRUPO B
Brusque-SC
São José-RS
São Pedro-ES

GRUPO C
Desportivo Aracaju-SE
Sampaio Corrêa-MA
Vivace-DF

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima 

Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 11/12/2025 20:06
