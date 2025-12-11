Ceilândia será a casa da Supercopa do Brasil de Beach Soccer em dezembro

Pela segunda vez, Ceilândia será a sede da Supercopa do Brasil de Beach Soccer. Entre os dias 15 e 21 de dezembro, a arena montada no Ginásio Guariroba será tomada pelos confrontos das modalidades masculinas e femininas da competição. O torneio é promovido pela Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB), realizado pelo Instituto Mover da Vida e Lazer (IMV) e apoiado pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF).
O campeonato reunirá 18 clubes, com nove equipes nas categorias masculinas e femininas. O masculino, inclusive, terá times representando todas as regiões do país. O Distrito Federal também terá um representante na competição. O Ceilândia (masculino e feminino), Sobradinho (masculino) e Vivace (feminino), estarão presentes na disputa.
A Supercopa do Brasil de Beach Soccer foi reformulada e, agora, a disputa valerá vaga para a Copa Libertadores da modalidade. A premiação da competição chega à R$40 mil reais, reforçando a relevância no cenário nacional. Aos torcedores, os seis dias serão totalmente gratuitos para os que desejarem acompanhar os duelos direto da arquibancada. O local terá praça de alimentação para o público e estacionamento próximo ao Ginásio Guariroba.
Confira os grupos:
MASCULINO
GRUPO A
Sampaio Corrêa-MA
São José-RS
Sobradinho-DF
GRUPO B
Alecrim-RN
Ceilândia-DF
Londrina-PR
GRUPO C
Anchieta-ES
Brusque-SC
Cabofriense-RS
FEMININO
GRUPO A
Anchieta-ES
Ceilândia-DF
Vasco da Gama-RJ
GRUPO B
Brusque-SC
São José-RS
São Pedro-ES
GRUPO C
Desportivo Aracaju-SE
Sampaio Corrêa-MA
Vivace-DF
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
