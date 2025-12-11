Brasília Vôlei leva jogo para o tie-break e supera o Barueri fora de casa

O Brasília Vôlei venceu, no tie-break, por 3 sets a 2, o Barueri e emablou a terceira vitória na Superliga Feminina, fora de casa. As parciais foram de: 25 x 16, 25 x 23, 25 x 16, 25 x 22 e 15 x 11. O representante do DF na competição saiu atrás na partida, mas na determinação da equipe de Spencer Lee, a decisão ficou para a quinta parcial. Com Karen na última bola, o esquadrão verde-preto retorna para o Planalto Central com mais dois pontos na bagagem.

Destaque da partida, a levantadora Ana Paula levou o troféu Viva Vôlei para casa. Na recepção, se destacou com 12 bolas protegidas. A maior pontuadora da equipe brasiliense foi a ponteira Karen, com 19 pontos convertidos na partida. Do outro lado, a oposta Jheovanna teve o maior número de pontos do jogo, encerrando o duelo com a marca de 23 bolas.

O jogo

As donas da casa começaram o jogo abrindo o placar da partida, mas o Brasília Vôlei conseguiu uma sequência de dois pontos para ficarem à frente. O set ficou mais complicado para o time do DF, o Barueri fez uma parcial intensa e com mais acertos nos fundamentos. Já o grupo de Spencer Lee demorou para se encontrar no confronto, Lívia, Karen e Manu iam usando da qualidade individual para levar dificuldade para as adversárias. Entretanto, nove pontos no marcador mostravam a superioridade das paulistas na partida, que venceram o primeiro set por 25 x 16.

A segunda parcial do Brasília Vôlei foi de mais reação. Desta vez, o duelo foi equilibrado entre as equipes e as parciais ficaram apertadas. Houve uma ascensão da equipe brasiliense no jogo, o momento era de aproveitar o domínio para afastar as adversárias e empatar o confronto (21 x 19 para o Brasília). Karen ia brilhando no jogo, converteu 11 bolas, a maior pontuadora no jogo até o momento. Lanna, do time paulista, vinha logo atrás, com 10 pontos. Na retomada, o esquadrão verde-preto garantiu a vitória no set com 25 x 23 na parcial.

O terceiro tempo foi semelhante ao primeiro. As brasilienses até saíram na frente, mas foram superadas e perderam o controle do jogo. O Barueri abriu sete pontos de vantagem no set (18 x 11). A disputa parelha vista na segunda parcial, já não existia dentro de quadra. Jheovanna, do Barueri, fez um set de gala. Mas, o ponto da vitória paulista foi de Aline, no saque, para repetir a parcial do primeiro tempo e desempatar a partida. Fim: 25 x 16.

Mais uma vez, o time do DF entrou para reverter a situação. Com mais garra, o Brasília Vôlei foi mais imponente no set. Apesar da parcial aparteda, se mativeram à frente durante grande parte da disputa, com pelo menos dois pontos de vantagem das paulistas (12 x 10). No bloqueio, Lívia se tornou o paredão do esquadrão verde-preto. Eram cinco pontos no fundamento. A equipe do quadradinho se manteve firme e, com Karen no saque, garantiu o empate do jogo, levando a decisão para o tie-break. Fim do set: 25 x 22.

Na última etapa do confronto, o Barueri largou na frente. As paulistas, mais uma vez, souberam puxar a responsabilidade e comandar dentro de quadra. Com o tempo técnico, Spencer Lee alertou para se atentar, principalmente na defesa do ataque. A conversa resultou dentro de quadra e conseguiram deixar abrir três de vantagem (9 x 6). A retomada do time brasiliense foi exemplar. Sabendo que precisavam da vitória, cresceram na partida e, na reta final, estavam por uma bola do suado triunfo. Com Karen, destaque da equipe, o Brasília Vôlei emendou a terceira vitória na disputa.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

