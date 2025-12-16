InícioEsportes
CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 com grandes mudanças

Novas regras permite transferências de atletas com até 12 partidas disputadas e terá cinco vagas diretas para a fase de grupos da Libertadores

A taça do Campeonato Brasileiro de 2026 - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o mapa da mina para a temporada de 2026. A entidade divulgou, na noite desta segunda-feira (15/12), a tabela básica das 38 rodadas da Série A do Brasileirão, acompanhada do Regulamento Específico da Competição. Os documentos trazem mudanças profundas que prometem impactar diretamente o mercado da bola e a corrida pelas vagas continentais. A principal novidade flexibiliza o trânsito de atletas entre os clubes da elite nacional.

Até a edição de 2025, um jogador ficava impedido de defender outra equipe da mesma divisão caso completasse sete partidas. Agora, a regra mudou drasticamente: o limite dobrou para 12 jogos. Essa alteração atende a uma demanda antiga dos clubes e oferece maior margem de manobra para correções de elenco durante o campeonato, permitindo que atletas pouco aproveitados busquem novos ares mesmo com o torneio em andamento.

CBF anuncia mais modificações

Outra modificação relevante mexe com o sonho da América. O Brasileirão 2026 distribuirá cinco vagas diretas para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Até este ano, apenas os quatro primeiros (G-4) tinham esse privilégio. O regulamento também confirma que o vice-campeão da Copa do Brasil entrará na fase prévia da competição continental, criando mais um caminho de acesso.

O pontapé inicial está marcado para o fim de janeiro, nos dias 28 e 29. O atual campeão Flamengo estreia longe de seus domínios, enfrentando o São Paulo no Morumbi. O Palmeiras, vice em 2025, também começa como visitante diante do Atlético-MG. Já o Vasco da Gama viaja para encarar o Mirassol, enquanto o Botafogo recebe o Cruzeiro e o Fluminense mede forças com o Grêmio no Maracanã.

Tabela Completa – Série A do Brasileirão 2026

1ª Rodada

  • Fluminense x Grêmio
  • Botafogo x Cruzeiro
  • São Paulo x Flamengo
  • Corinthians x Bahia
  • Mirassol x Vasco
  • Atlético-MG x Palmeiras
  • Internacional x Athletico-PR
  • Coritiba x Red Bull Bragantino
  • Vitória x Remo
  • Chapecoense x Santos

2ª Rodada

  • Flamengo x Internacional
  • Vasco x Chapecoense
  • Santos x São Paulo
  • Palmeiras x Vitória
  • Red Bull Bragantino x Atlético-MG
  • Cruzeiro x Coritiba
  • Grêmio x Botafogo
  • Athletico-PR x Corinthians
  • Bahia x Fluminense
  • Remo x Mirassol

3ª Rodada

  • Fluminense x Botafogo
  • Vasco x Bahia
  • São Paulo x Grêmio
  • Corinthians x Red Bull Bragantino
  • Mirassol x Cruzeiro
  • Atlético-MG x Remo
  • Internacional x Palmeiras
  • Athletico-PR x Santos
  • Vitória x Flamengo
  • Chapecoense x Coritiba

4ª Rodada

  • Flamengo x Mirassol
  • Botafogo x Vitória
  • Santos x Vasco
  • Palmeiras x Fluminense
  • Red Bull Bragantino x Athletico-PR
  • Cruzeiro x Corinthians
  • Grêmio x Atlético-MG
  • Coritiba x São Paulo
  • Bahia x Chapecoense
  • Remo x Internacional

5ª Rodada

  • Flamengo x Cruzeiro
  • Vasco x Palmeiras
  • São Paulo x Chapecoense
  • Corinthians x Coritiba
  • Mirassol x Santos
  • Atlético-MG x Internacional
  • Grêmio x Red Bull Bragantino
  • Athletico-PR x Botafogo
  • Bahia x Vitória
  • Remo x Fluminense

6ª Rodada

  • Fluminense x Athletico-PR
  • Botafogo x Flamengo
  • Santos x Corinthians
  • Palmeiras x Mirassol
  • Red Bull Bragantino x São Paulo
  • Cruzeiro x Vasco
  • Internacional x Bahia
  • Coritiba x Remo
  • Vitória x Atlético-MG
  • Chapecoense x Grêmio

7ª Rodada

  • Flamengo x Remo
  • Vasco x Fluminense
  • Santos x Internacional
  • Palmeiras x Botafogo
  • Mirassol x Coritiba
  • Atlético-MG x São Paulo
  • Grêmio x Vitória
  • Athletico-PR x Cruzeiro
  • Bahia x Red Bull Bragantino
  • Chapecoense x Corinthians

8ª Rodada

  • Fluminense x Atlético-MG
  • Vasco x Grêmio
  • São Paulo x Palmeiras
  • Corinthians x Flamengo
  • Red Bull Bragantino x Botafogo
  • Cruzeiro x Santos
  • Internacional x Chapecoense
  • Athletico-PR x Coritiba
  • Vitória x Mirassol
  • Remo x Bahia

9ª Rodada

  • Fluminense x Corinthians
  • Botafogo x Mirassol
  • Santos x Remo
  • Palmeiras x Grêmio
  • Red Bull Bragantino x Flamengo
  • Cruzeiro x Vitória
  • Internacional x São Paulo
  • Coritiba x Vasco
  • Bahia x Athletico-PR
  • Chapecoense x Atlético-MG

10ª Rodada

  • Flamengo x Santos
  • Vasco x Botafogo
  • São Paulo x Cruzeiro
  • Corinthians x Internacional
  • Mirassol x Red Bull Bragantino
  • Atlético-MG x Athletico-PR
  • Grêmio x Remo
  • Coritiba x Fluminense
  • Bahia x Palmeiras
  • Chapecoense x Vitória

11ª Rodada

  • Fluminense x Flamengo
  • Botafogo x Coritiba
  • Santos x Atlético-MG
  • Corinthians x Palmeiras
  • Mirassol x Bahia
  • Cruzeiro x Red Bull Bragantino
  • Internacional x Grêmio
  • Athletico-PR x Chapecoense
  • Vitória x São Paulo
  • Remo x Vasco

12ª Rodada

  • Flamengo x Bahia
  • Vasco x São Paulo
  • Santos x Fluminense
  • Palmeiras x Athletico-PR
  • Red Bull Bragantino x Remo
  • Cruzeiro x Grêmio
  • Internacional x Mirassol
  • Coritiba x Atlético-MG
  • Vitória x Corinthians
  • Chapecoense x Botafogo

13ª Rodada

  • Fluminense x Chapecoense
  • Botafogo x Internacional
  • São Paulo x Mirassol
  • Corinthians x Vasco
  • Red Bull Bragantino x Palmeiras
  • Atlético-MG x Flamengo
  • Grêmio x Coritiba
  • Athletico-PR x Vitória
  • Bahia x Santos
  • Remo x Cruzeiro

14ª Rodada

  • Flamengo x Vasco
  • Botafogo x Remo
  • São Paulo x Bahia
  • Palmeiras x Santos
  • Mirassol x Corinthians
  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Internacional x Fluminense
  • Athletico-PR x Grêmio
  • Vitória x Coritiba
  • Chapecoense x Red Bull Bragantino

15ª Rodada

  • Fluminense x Vitória
  • Vasco x Athletico-PR
  • Santos x Red Bull Bragantino
  • Corinthians x São Paulo
  • Mirassol x Chapecoense
  • Atlético-MG x Botafogo
  • Grêmio x Flamengo
  • Coritiba x Internacional
  • Bahia x Cruzeiro
  • Remo x Palmeiras

16ª Rodada

  • Fluminense x São Paulo
  • Botafogo x Corinthians
  • Santos x Coritiba
  • Palmeiras x Cruzeiro
  • Red Bull Bragantino x Vitória
  • Atlético-MG x Mirassol
  • Internacional x Vasco
  • Athletico-PR x Flamengo
  • Bahia x Grêmio
  • Chapecoense x Remo

17ª Rodada

  • Flamengo x Palmeiras
  • Vasco x Red Bull Bragantino
  • São Paulo x Botafogo
  • Corinthians x Atlético-MG
  • Mirassol x Fluminense
  • Cruzeiro x Chapecoense
  • Grêmio x Santos
  • Coritiba x Bahia
  • Vitória x Internacional
  • Remo x Athletico-PR

18ª Rodada

  • Flamengo x Coritiba
  • Vasco x Atlético-MG
  • Santos x Vitória
  • Palmeiras x Chapecoense
  • Red Bull Bragantino x Internacional
  • Cruzeiro x Fluminense
  • Grêmio x Corinthians
  • Athletico-PR x Mirassol
  • Bahia x Botafogo
  • Remo x São Paulo

19ª Rodada

  • Fluminense x Red Bull Bragantino
  • Botafogo x Santos
  • São Paulo x Athletico-PR
  • Corinthians x Remo
  • Mirassol x Grêmio
  • Atlético-MG x Bahia
  • Internacional x Cruzeiro
  • Coritiba x Palmeiras
  • Vitória x Vasco
  • Chapecoense x Flamengo

20ª Rodada

  • Flamengo x São Paulo
  • Vasco x Mirassol
  • Santos x Chapecoense
  • Palmeiras x Atlético-MG
  • Red Bull Bragantino x Coritiba
  • Cruzeiro x Botafogo
  • Grêmio x Fluminense
  • Athletico-PR x Internacional
  • Bahia x Corinthians
  • Remo x Vitória

21ª Rodada

  • Fluminense x Bahia
  • Botafogo x Grêmio
  • São Paulo x Santos
  • Corinthians x Athletico-PR
  • Mirassol x Remo
  • Atlético-MG x Red Bull Bragantino
  • Internacional x Flamengo
  • Coritiba x Cruzeiro
  • Vitória x Palmeiras
  • Chapecoense x Vasco

22ª Rodada

  • Flamengo x Vitória
  • Botafogo x Fluminense
  • Santos x Athletico-PR
  • Palmeiras x Internacional
  • Red Bull Bragantino x Corinthians
  • Cruzeiro x Mirassol
  • Grêmio x São Paulo
  • Coritiba x Chapecoense
  • Bahia x Vasco
  • Remo x Atlético-MG

23ª Rodada

  • Fluminense x Palmeiras
  • Vasco x Santos
  • São Paulo x Coritiba
  • Corinthians x Cruzeiro
  • Mirassol x Flamengo
  • Atlético-MG x Grêmio
  • Internacional x Remo
  • Athletico-PR x Red Bull Bragantino
  • Vitória x Botafogo
  • Chapecoense x Bahia

24ª Rodada

  • Fluminense x Remo
  • Botafogo x Athletico-PR
  • Santos x Mirassol
  • Palmeiras x Vasco
  • Red Bull Bragantino x Grêmio
  • Cruzeiro x Flamengo
  • Internacional x Atlético-MG
  • Coritiba x Corinthians
  • Vitória x Bahia
  • Chapecoense x São Paulo

25ª Rodada

  • Flamengo x Botafogo
  • Vasco x Cruzeiro
  • São Paulo x Red Bull Bragantino
  • Corinthians x Santos
  • Mirassol x Palmeiras
  • Atlético-MG x Vitória
  • Grêmio x Chapecoense
  • Athletico-PR x Fluminense
  • Bahia x Internacional
  • Remo x Coritiba

26ª Rodada

  • Fluminense x Vasco
  • Botafogo x Palmeiras
  • São Paulo x Atlético-MG
  • Corinthians x Chapecoense
  • Red Bull Bragantino x Bahia
  • Cruzeiro x Athletico-PR
  • Internacional x Santos
  • Coritiba x Mirassol
  • Vitória x Grêmio
  • Remo x Flamengo

27ª Rodada

  • Flamengo x Corinthians
  • Botafogo x Red Bull Bragantino
  • Santos x Cruzeiro
  • Palmeiras x São Paulo
  • Mirassol x Vitória
  • Atlético-MG x Fluminense
  • Grêmio x Vasco
  • Coritiba x Athletico-PR
  • Bahia x Remo
  • Chapecoense x Internacional

28ª Rodada

  • Flamengo x Red Bull Bragantino
  • Vasco x Coritiba
  • São Paulo x Internacional
  • Corinthians x Fluminense
  • Mirassol x Botafogo
  • Atlético-MG x Chapecoense
  • Grêmio x Palmeiras
  • Athletico-PR x Bahia
  • Vitória x Cruzeiro
  • Remo x Santos

29ª Rodada

  • Fluminense x Coritiba
  • Botafogo x Vasco
  • Santos x Flamengo
  • Palmeiras x Bahia
  • Red Bull Bragantino x Mirassol
  • Cruzeiro x São Paulo
  • Internacional x Corinthians
  • Athletico-PR x Atlético-MG
  • Vitória x Chapecoense
  • Remo x Grêmio

30ª Rodada

  • Flamengo x Fluminense
  • Vasco x Remo
  • São Paulo x Vitória
  • Palmeiras x Corinthians
  • Red Bull Bragantino x Cruzeiro
  • Atlético-MG x Santos
  • Grêmio x Internacional
  • Coritiba x Botafogo
  • Bahia x Mirassol
  • Chapecoense x Athletico-PR

31ª Rodada

  • Fluminense x Santos
  • Botafogo x Chapecoense
  • São Paulo x Vasco
  • Corinthians x Vitória
  • Mirassol x Internacional
  • Atlético-MG x Coritiba
  • Grêmio x Cruzeiro
  • Athletico-PR x Palmeiras
  • Bahia x Flamengo
  • Remo x Red Bull Bragantino

32ª Rodada

  • Flamengo x Atlético-MG
  • Vasco x Corinthians
  • Santos x Bahia
  • Palmeiras x Red Bull Bragantino
  • Mirassol x São Paulo
  • Cruzeiro x Remo
  • Internacional x Botafogo
  • Coritiba x Grêmio
  • Vitória x Athletico-PR
  • Chapecoense x Fluminense

33ª Rodada

  • Fluminense x Internacional
  • Vasco x Flamengo
  • Santos x Palmeiras
  • Corinthians x Mirassol
  • Red Bull Bragantino x Chapecoense
  • Atlético-MG x Cruzeiro
  • Grêmio x Athletico-PR
  • Coritiba x Vitória
  • Bahia x São Paulo
  • Remo x Botafogo

34ª Rodada

  • Flamengo x Grêmio
  • Botafogo x Atlético-MG
  • São Paulo x Corinthians
  • Palmeiras x Remo
  • Red Bull Bragantino x Santos
  • Cruzeiro x Bahia
  • Internacional x Coritiba
  • Athletico-PR x Vasco
  • Vitória x Fluminense
  • Chapecoense x Mirassol

35ª Rodada

  • Flamengo x Athletico-PR
  • Vasco x Internacional
  • São Paulo x Fluminense
  • Corinthians x Botafogo
  • Mirassol x Atlético-MG
  • Cruzeiro x Palmeiras
  • Grêmio x Bahia
  • Coritiba x Santos
  • Vitória x Red Bull Bragantino
  • Remo x Chapecoense

36ª Rodada

  • Fluminense x Mirassol
  • Botafogo x São Paulo
  • Santos x Grêmio
  • Palmeiras x Flamengo
  • Red Bull Bragantino x Vasco
  • Atlético-MG x Corinthians
  • Internacional x Vitória
  • Athletico-PR x Remo
  • Bahia x Coritiba
  • Chapecoense x Cruzeiro

37ª Rodada

  • Fluminense x Cruzeiro
  • Botafogo x Bahia
  • São Paulo x Remo
  • Corinthians x Grêmio
  • Mirassol x Athletico-PR
  • Atlético-MG x Vasco
  • Internacional x Red Bull Bragantino
  • Coritiba x Flamengo
  • Vitória x Santos
  • Chapecoense x Palmeiras

38ª Rodada

  • Flamengo x Chapecoense
  • Vasco x Vitória
  • Santos x Botafogo
  • Palmeiras x Coritiba
  • Red Bull Bragantino x Fluminense
  • Cruzeiro x Internacional
  • Grêmio x Mirassol
  • Athletico-PR x São Paulo
  • Remo x Corinthians
  • Bahia x Atlético-MG

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 16/12/2025 00:54 / atualizado em 16/12/2025 01:00
