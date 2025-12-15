Candangão 2026: Luiz Carlos Winck assume o Brasiliense pela segunda vez

Luiz Carlos Winck deixou o Brasiliense em março, estava no Anápolis e volta ao time da capital no lugar de Lúcio Flávio - (crédito: Instagram/Luiz Carlos Winck)

Luiz Carlos Winck está de volta ao Brasiliense. Como informou o Correio Braziliense logo depois do anúncio da demissão de Lúcio Flávio no domingo, o ex-lateral tinha negociações avançadas com o clube candango. O único impasse era a multa rescisória do contrato com o Anápolis. A questão foi resolvida e ele está liberado para assumir o time no treino desta terça-feira.

O treinador desembarca na capital com a missão de tirar o time de maior investimento da fila. O Brasiliense não é campeão doméstico desde 2022 e ficou fora das últimas duas decisões. Além do Campeonato do Distrito Federal, o time disputará a Copa Verde e a Série D no calendário de 2026.

"Eu gosto muito do clube. Quero procurar atingir os objetivos. Ganhar o Estadual (Campeonato do Distrito Federal) e o acesso para a Série C", disse ao Correio Braziliense no início da noite desta segunda-feira depois de deixar o Anápolis.

A primeira passagem de Winck pelo cargo começou em 19 de maio de 2024 no empate por 1 x 1 com o Mixto pela fase de grupos da quarta divisão. Ele acumulou 33 jogos na função com 20 vitórias, 8 empate e 5 derrotas. Sob o comando dele, o time fez 71 gols e sofreu 35. A última partida no cargo foi o empate por 0 x 0 contra o Gama no Serejão no confronto de volta das semifinais do Candangão. O time alviverde avançou à final e conquistou o título.

Lúcio Flávio deixou o cargo depois de uma série de maus resultados na pré-temporada. O Brasiliense empatou por 2 x 2 com o Jataiense-GO em 29 de novembro e perdeu para o Goiatuba-GO por 2 x 1 no dia 6. A gota d'água foi o revés de 3 x 1 contra a URT-MG no último sábado.

