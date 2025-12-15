InícioEsportes
Morre torcedor esfaqueado em briga antes de jogo entre Fluminense e Vasco

Gabriel Pereira foi ferido em confronto em Mesquita, na Baixada Fluminense, antes do jogo no Maracanã

O confronto ocorreu na tarde de domingo (14), horas antes da partida disputada no Maracanã, válida pela vaga na final da Copa do Brasil - (crédito: Reprodução/Rádio Tupi)
O torcedor esfaqueado durante uma briga entre torcedores do Fluminense e do Vasco, em Mesquita, na Baixada Fluminense, morreu na madrugada desta segunda-feira (15). A informação foi confirmada pela Fundação Saúde. A vítima foi identificada como Gabriel Pereira.

O confronto ocorreu na tarde de domingo (14), horas antes da partida disputada no Maracanã, válida pela vaga na final da Copa do Brasil. Segundo a Polícia Militar, equipes do 20º BPM foram acionadas para a Rua Magno de Carvalho, onde havia registro de confusão entre grupos de torcedores.

Ao chegarem ao local, os policiais relataram que os envolvidos fugiram ao perceber a aproximação das equipes. Um suspeito foi detido durante a ação.

Gabriel Pereira foi encontrado ferido e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada na 53ª Delegacia de Polícia (Mesquita), que ficará responsável pela investigação. Até a última atualização, não havia informações sobre novos presos ou sobre a identificação do autor do esfaqueamento.

Eduarda Soares - Rádio Tupi

Por Eduarda Soares - Rádio Tupi
postado em 15/12/2025 09:23
