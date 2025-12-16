Fifa The Best 2025: Ousmane Dembelé é eleito o melhor jogador do mundo

Atacante de 28 anos foi premiado como o melhor jogador do mundo na temporada pela segunda vez. Em setembro, também recebeu o prêmio entregue pela revista francesa 'France Football', a Bola de Ouro - (crédito: Reprodução / GE TV)

Em Doha, no Catar, Ousmane Dembelé, jogador do Paris Saint-Germain, foi coroado como o melhor jogador do mundo na temporada 2024/2025. A premiação do Fifa The Best 2025 contou com a presença de 800 convidados e 17 milhões de votos de capitães, treinadores, técnicos, jornalistas e torcedores de todas as seleções do mundo. O centroavante faturou com o PSG os títulos da Copa da França, Liga 1, Champions League e foi vice-campeão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa com o clube francês.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Queria agradecer aos meus colegas de equipe. Foi um ano fantástico, seja individual ou coletivamente. Gostaria de agradecer à minha família que sempre me apoiou e ao PSG que nos deu este ano fantástico. Quero agradecer ao senhor presidente (Infantino) e espero no ano que vem voltar a receber este prêmio”, agradeceu Dembelé.

Veja também: Paris e Rio de Janeiro vivem momentos iluminados no futebol

Lamine Yamal, do Barcelona, e Kylian Mbappé, do Real Madrid, completaram o pódio. O brasileiro Raphinha, atacante do Barcelona, foi o único representante do Brasil entre os 11 jogadores na disputa do prêmio e terminou em oitavo lugar no ranking da Fifa.

No futebol feminino, Aitana Bonmatí se isolou como a maior vencedora ao conquistar o posto de melhor jogadora do mundo pelo terceiro ano consecutivo. A espanhola de 27 anos, anotou 16 gols e fez 11 assistências pelo Barcelona e levou os títulos do Campeonato Espanhol Feminino, da Copa da Rainha e da Supercopa da Espanha. A meio-campista também conquistou a Bola de Ouro e foi vice-campeã da Champions League Feminina.

Outros vencedores da noite:

Prêmio Puskas: Montiel, do Independiente

Prêmio Marta: Lizbeth Ovalle, jogadora do Orlando Pride

Prêmio torcedor: Fãs do Zakho, clube do Iraque

Troféu Fair Play: O médico Andreas Harlass-Neuking, do time alemão SSV Jahn Regensburg

Melhor técnico masculino: Luis Enrique, técnico do PSG

Melhor técnico feminino: Sarina Wiegman, treinadora da Seleção Feminina da Inglaterra

Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma, jogador do Manchester City

Melhor goleira: Hannah Hampton, jogadora do Chelsea

Melhor jogador: Ousmane Dembelé, jogador do PSG

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí, jogadora do Barcelona

Seleção masculina do ano: Gianluigi Donnarumma (Manchester City); Achraf Hakimi (PSG), Willian Pacho (PSG), Virgi Van Dijk (Liverpool) e Nuno Mendes (PSG); Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid) e Vitinha (PSG); Pedri (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) e Ousmane Dembelé (PSG).



Seleção feminina do ano: Hannah Hampton (Chelsea); Lucy Bronze (Chelsea), Leah Williamson (Arsenal), Irene Paredes (Barcelona) e Ona Batlle (Barcelona); Aitana Bonmatí (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona) e Clàudia Pina (Barcelona); Mariona Caldentey (Barcelona), Alessia Russo (Arsenal) e Alexia Putellas (Barcelona).

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 com grandes mudanças

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 com grandes mudanças Esportes Paris e Rio de Janeiro vivem momentos iluminados no futebol

Paris e Rio de Janeiro vivem momentos iluminados no futebol Esportes DF impulsiona a carreira de Fred, campeão pela primeira vez como técnico

DF impulsiona a carreira de Fred, campeão pela primeira vez como técnico Esportes Basquete

Basquete Esportes Candangão 2026: Luiz Carlos Winck assume o Brasiliense pela segunda vez

Candangão 2026: Luiz Carlos Winck assume o Brasiliense pela segunda vez Esportes Robert Renan pode ser campeão contra o clube que o revelou