Corinthians chega à oitava final da Copa do Brasil querendo "apagar fantasmas"

O Corinthians tem mais um desafio antes do encerramento da temporada e ele pode definir o tom de 2025. No último domingo (14/12), o Timão superou o Cruzeiro nos pênaltis por 5 a 4, com atuação decisiva do goleiro Hugo Souza, e garantiu vaga na final da Copa do Brasil. Agora, o adversário será o Vasco, em uma decisão que pode coroar um ano marcado por instabilidade dentro e fora de campo.

Esta será a oitava vez que o Corinthians disputará a final do principal torneio de mata-mata do país. Em 115 anos de história, o clube soma três títulos da Copa do Brasil, conquistados em 1995, 2002 e 2009, mas ainda carrega um retrospecto desfavorável em decisões, com mais vices do que troféus levantados.

O Timão chegou à final em 1995, 2001, 2002, 2008, 2009, 2012 e 2022. As conquistas vieram contra Grêmio, Brasiliense e Internacional. Nos outros confrontos decisivos, o Corinthians acabou ficando com o segundo lugar, sendo derrotado pelo Grêmio em 2001, pelo Sport em 2008, pelo Cruzeiro em 2018 e pelo Flamengo em 2022.

Corinthians e o fantasma de 2022

A final mais recente, inclusive, ainda está viva na memória do torcedor corintiano. Naquele ano, o Alvinegro enfrentou um clube carioca e decidiu o título no Maracanã, cenário que se repete agora. Em 2022, após empate em 1 a 1 no placar agregado, o Corinthians acabou superado pelo Flamengo nos pênaltis por 6 a 5, sob o comando de Dorival Júnior, atual treinador do clube paulista.

Desde então, o elenco passou por profunda reformulação. Dos jogadores que participaram daquela decisão, apenas Yuri Alberto e Maycon permanecem no clube. O atacante iniciou a final como titular, enquanto o volante entrou no segundo tempo.

Agora, o Corinthians tenta afastar o fantasma daquela derrota e conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. Do outro lado, porém, estará um Vasco igualmente motivado, que busca encerrar um jejum de 14 anos sem vencer o torneio. O único título cruzmaltino foi conquistado em 2011.

Final mantém vivo o sonho da Libertadores

A classificação à decisão também mantém o Corinthians na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Como terminou o Campeonato Brasileiro apenas na 13ª colocação, o clube não conseguiu a classificação via liga nacional e depende do título da Copa do Brasil para voltar ao principal torneio continental.

Além do aspecto esportivo, a campanha também tem impacto direto nas finanças. O Corinthians já assegurou pelo menos R$ 33 milhões apenas por chegar à final. Contudo, somando todas as fases disputadas, arrecadou R$ 53,6 milhões na competição. O campeão embolsa cerca de R$ 77,1 milhões, enquanto o vice fica com aproximadamente R$ 33 milhões.

Os números do Corinthians na Copa do Brasil reforçam o bom desempenho no torneio. Em oito partidas disputadas, a equipe venceu sete, alcançando aproveitamento de 87,5%. O sistema defensivo sofreu apenas dois gols, enquanto o ataque marcou dez vezes ao longo da campanha.

Depois de um ano turbulento nos bastidores políticos e financeiros, o Timão encontrou no mata-mata um caminho de afirmação sob o comando de Dorival Júnior, conhecido pelo histórico copeiro. Campeão paulista diante do Palmeiras, seu maior rival, o Corinthians agora tenta fechar a temporada com mais um título de peso e transformar instabilidade em conquista.