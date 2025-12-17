Pelo mundo de novo! Gatinho Milu crava o vencedor entre PSG x Fla; veja

Em clima de decisão mundial, até os animais de estimação estão entrando na brincadeira das previsões esportivas. E quem roubou a cena desta vez foi Milu, um gato preto famoso nas redes sociais por apontar resultados de partidas de futebol. Agora, o felino crava o vencedor entre PSG X Flamengo, pelas final da Copa Intercontinental, hoje à tarde, no Catar: Flamengo ou PSG?

No vídeo publicado nas redes sociais, Milu aparece entre dois potes de ração, cada um identificado com o escudo de um dos finalistas. Ao centro, o felino observa calmamente a cena enquanto o tutor aguarda, criando suspense sobre para qual lado ele vai. Depois de alguns segundos de hesitação, Milu finalmente toma a decisão: segue em direção ao potinho do Flamengo.

A escolha felina foi suficiente para incendiar os comentários. Flamenguistas brincaram com a “escolha” do gato, enquanto torcedores rivais reclamaram. Já os fãs de superstições esportivas lembraram que animais videntes não são novidade — Polvo Paul, em 2010, que o diga.

“Milu só confirmou o óbvio”, provocou um flamenguista. "Pode acabar o mundo, mas não acaba a zica no Flamengo", ironizou outro.

