DECISÃO DO MUNDIAL

Pelo mundo de novo! Gatinho Milu crava o vencedor entre PSG x Fla; veja

No vídeo publicado nas redes sociais, Milu aparece entre dois potes de ração, cada um identificado com o escudo de um dos finalistas: PSG e Flamengo

Gato Milu aponta o campeão entre PSG x Flamengo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Em clima de decisão mundial, até os animais de estimação estão entrando na brincadeira das previsões esportivas. E quem roubou a cena desta vez foi Milu, um gato preto famoso nas redes sociais por apontar resultados de partidas de futebol. Agora, o felino crava o vencedor entre PSG X Flamengo, pelas final da Copa Intercontinental, hoje à tarde, no Catar: Flamengo ou PSG?

No vídeo publicado nas redes sociais, Milu aparece entre dois potes de ração, cada um identificado com o escudo de um dos finalistas. Ao centro, o felino observa calmamente a cena enquanto o tutor aguarda, criando suspense sobre para qual lado ele vai. Depois de alguns segundos de hesitação, Milu finalmente toma a decisão: segue em direção ao potinho do Flamengo.

A escolha felina foi suficiente para incendiar os comentários. Flamenguistas brincaram com a “escolha” do gato, enquanto torcedores rivais reclamaram. Já os fãs de superstições esportivas lembraram que animais videntes não são novidade — Polvo Paul, em 2010, que o diga.

“Milu só confirmou o óbvio”, provocou um flamenguista. "Pode acabar o mundo, mas não acaba a zica no Flamengo", ironizou outro.

Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 17/12/2025 11:17 / atualizado em 17/12/2025 11:25
