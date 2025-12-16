Em jogo apertado, Brasília Basquete bate o Mogi e volta a vencer no NBB

O Brasília triunfou diante do Mogi Basquete, na noite desta terça-feira (16/12), por 68 x 57, no Ginásio Hugo Ramos e quebrou a sequência negativa de duas partidas sem vencer no estado de São Paulo. O confronto foi bastante acirrado entre as equipes, o time do DF dominou a maior parte do confronto e finalizou a partida com 11 pontos de vantagem dos donos da casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cestinha do jogo foi o ala do ET Paulichi, com 19 pontos. Destaque também para Brunão, brilhando em mais um jogo com 15 rebotes, Paulichi veio em segundo com 11. No time paulista, Ruivo finalizou a disputa com 15 bolas convertidas.

Os extraterrestres fizeram um bom primeiro quarto, saíram na frente e controlaram a partida dentro de quadra. Paulichi e Brunão iam liderando as estatísticas da partida como maiores pontuadores e rebotes. Fernando Penna, treinador do Mogi, foi forçado a pedir um tempo para reorganizar a equipe, mas o período já havia sido dominado pelo time brasiliense. A parcial seguinte, no entanto, não foi bem assim. Vitoriano foi o cara dos pontos e dos rebotes da equipe paulista, ao lado armador Ruivo, ficou à frente no marcador, indo para o intervalo com seis pontos de vantagem.

O terceiro quarto foi muito equilibrado, os times faziam uma partida "lá e cá", bastante acirrada. O Brasília Basquete voltou com mais atitude, dominando mais as ações do jogo. O Mogi também não se deu por vencido, buscou tirar a desvantagem, mas a equipe de Dedé Barbosa soube controlar o placar apertado e ir para o último tempo com um ponto a mais. 10 pontos de vantagem deixaram a reta final mais favorável para o Brasília. Precisando da vitória, o grupo do DF armou a defesa e embalou mais dois pontos para encerrar o confronto e voltar a triunfar depois de dois jogos sem vencer.

Próximo compromisso do Brasília Basquete é o reencontro com a torcida, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, contra o Pato Basquete, no dia 23 de dezembro, às 20h15.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Cruzeiro anuncia Tite como novo técnico

Cruzeiro anuncia Tite como novo técnico Esportes Fifa The Best 2025: Ousmane Dembelé é eleito o melhor jogador do mundo

Fifa The Best 2025: Ousmane Dembelé é eleito o melhor jogador do mundo Esportes CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 com grandes mudanças

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 com grandes mudanças Esportes Paris e Rio de Janeiro vivem momentos iluminados no futebol

Paris e Rio de Janeiro vivem momentos iluminados no futebol Esportes DF impulsiona a carreira de Fred, campeão pela primeira vez como técnico

DF impulsiona a carreira de Fred, campeão pela primeira vez como técnico Esportes Candangão 2026: Luiz Carlos Winck assume o Brasiliense pela segunda vez