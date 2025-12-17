Rossi explica falha contra o PSG e elogia temporada do Flamengo

Rossi foi destaque do Flamengo na temporada, mas instável contra o PSG - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

Goleiro do Flamengo, Rossi lamentou a derrota para o Paris Saint-Germain nos pênaltis, por 2 x 1, após o empate por 1 x 1 na final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (17/12), em Doha, no Catar. O arqueiro argentino, entretanto, destacou a temporada do clube ao longo do ano e foi na mesma linha do companheiro Jorginho ao sentir orgulho do elenco.

"Quando você chega na final, você sabe que vai ter um ganhador e vai ter um perdedor. A gente já sabia do primeiro momento, mas a gente sempre acreditou. Tivemos muitas chances hoje. Até o último minuto, a gente teve vários contra-ataques que poderia ter decidido melhor. Nosso ano é um orgulho como equipe, como time", analisou à CazéTV.

"Começamos ganhando o ano na Supercopa. Acabamos ganhando o Brasileiro, a Copa do Brasil, o Carioca… E a gente chegou hoje a disputar a final da Intercontinental. Só posso parabenizar todo mundo, o torcedor que ficou no Brasil e o que gastou muito dinheiro para vir aqui também. Agora é descansar a cabeça curtir um pouco as férias, que o ano foi muito longo", destacou Rossi à CazéTV.

Falha de Rossi

O goleiro argentino esteve envolvido em lances decisivos da partida, como no gol de Kvaratskhelia. Além disso, logo no início do jogo, o goleiro saiu jogando mal e Fabián Ruiz balançou a rede, mas o gol foi invalidado.

"Em um primeiro momento, a tensão e a magnitude do jogo leva a isso. A gente não muda o jeito de jogar. No gol anulado, tentei salvar a bola do companheiro para não ceder o escanteio, a bola caiu no pé deles, mas vi que tinha saído. No gol deles, uma bola muito rápida, na verdade, não quis deixar a bola no meio, não vi se tinha alguém na frente. Tentei dar um tapa para dar continuidade, mas a bola escorregou na ponta dos dedos e ficou para o jogador que fez o gol", explicou-se Rossi.

"O futebol tem muito tempo, conseguimos empatar, ajudei o time com boas defesas, defendi um pênalti, mas não deu. Parabenizo o time, por tudo o que o Flamengo fez este ano. Conquistamos muitas coisas", completou Rossi.

Na temporada, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, Supercopa Rei, Brasileirão e Libertadores. O Rubro, assim, termina o ano com R$ 421,144 milhões aos seus cofres apenas com premiações.

O Flamengo entra, enfim, de férias após uma longa e vitoriosa temporada. A equipe estreia no Carioca 2026 contra o Bangu, no dia 14 de janeiro. Mas olho no Brasileirão, que começa no dia 28, contra o São Paulo, no MorumBis.