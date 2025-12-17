Jorginho lamenta vice no Intercontinental: "Fica o gosto amago"

De pênalti, Jorginho converteu a cobrança que levou o Flamengo à prorrogação e, consequentemente, à decisão na marca da cal - (crédito: Adriano Fontes/Flamengo)

Em uma temporada singular do Flamengo, a equipe carioca chegou perto de conquistar o bicampeonato mundial contra o Paris Saint-Germain. Mas, nos pênaltis por 2 x 1, foi superado pelo clube francês e encerrou os compromissos em 2025. O clube saiu atrás no placar ao sofrer um gol de Kvaratskhelia ainda na primeira etapa. Na volta do intervalo, Jorginho converteu a cobrança de pênalti para levar a decisão para as penalidades máximas. O volante enaltece o ano do time rubro-negro e afirma o gosto amargo da derrota.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Foi um ano incrível, erros acontecem, pênaltis eu já errei, não tem outra palavra que não seja orgulho, o que o time se entregou, deixou tudo em campo para honrar a camisa que veste. É uma pena acabar assim, fica um gosto amargo porque ficamos tão perto. Mas, temos que sair daqui orgulhosos do quanto nos dedicamos e agora, descansar ", lamentou à transmissão oficial.

Leia também: PSG derrota Flamengo nos pênaltis e conquista a Copa Intercontinental

O meio-campista foi o autor do gol que colocou o Flamengo de volta na disputa. Amarelado, foi substituído na última etapa do tempo regulamentar e, como um segundo técnico, esteve à beira do campo empurrando e incentivando os companheiros até o apito final.

“O time entregou muito. Tanto é que eu entro e falo para os meninos para tentar recuperar o máximo de energia possível. Dizem que é só um chute, mas é um momento que precisa ter lucidez e, infelizmente, não saímos com a vitória, que era tão desejada. Mas faz parte do futebol”, explicou.

“Com certeza esse grupo de jogadores e de todas as pessoas envolvidas, espero que não sejam esquecidas nem tão cedo”, concluiu.

O Flamengo se despede 2025 com os títulos da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. No Intercontinental, ergueu os troféus do Derby das Américas, diante do Cruz Azul do México, e da Copa Challenger sobre o Pyramids do Egito.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes PSG derrota Flamengo nos pênaltis e conquista a Copa Intercontinental

PSG derrota Flamengo nos pênaltis e conquista a Copa Intercontinental Esportes Frajola, o novo vidente, aponta vencedor entre Flamengo e PSG

Frajola, o novo vidente, aponta vencedor entre Flamengo e PSG Esportes Pelo mundo de novo! Gatinho Milu crava o vencedor entre PSG x Fla; veja

Pelo mundo de novo! Gatinho Milu crava o vencedor entre PSG x Fla; veja Esportes Corinthians chega à oitava final da Copa do Brasil querendo "apagar fantasmas"

Corinthians chega à oitava final da Copa do Brasil querendo "apagar fantasmas" Esportes Fluminense define prioridades e dividirá elenco em reapresentação

Fluminense define prioridades e dividirá elenco em reapresentação Esportes Palmeiras vai ao mercado atrás de atacante enquanto aguarda Paulinho