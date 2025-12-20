Menino Gui: torcedor mirim do Vasco faz pedido a Papai Noel; veja qual

Gui pede ao Papai Noel o título da Copa do Brasil para o Vasco - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Às vésperas do jogo que vai definir o campeão da Copa do Brasil 2025, o pequeno Gui, conhecido como amuleto entre os torcedores do Vasco, fez um pedido inusitado ao Papai Noel como presente de Natal: o título da competição nacional.

"Cara, eu queria te pedir para o Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Ou que pelo menos consiga fazer 2 a 0, com gols do Andrés Gómez e do Pirata", disse, referindo-se ao atacante argentino Pablo Vegetti que tem esse apelido devido à sua tradicional comemoração. Em tom descontraído, Gui ainda pediu bênçãos para o elenco e afirmou que o gol da vitória também pode sair dos pés do jovem Rayan ou do camisa 10 Coutinho.

Gui visitou o Papai Noel e o pedido não teria como ser outro, né? Vascão campeão da Copa do Brasil ???????????? pic.twitter.com/jm65nB5Wxw — NewsColina (@newscolina) December 20, 2025

Neste domingo (21/12), às 18h, Vasco e Corinthians se enfrentam no segundo jogo da final da Copa do Brasil. Desta vez, o Gigante da Colina joga em casa, no Maracanã. Na partida de ida, disputada na quarta-feira, as equipes empataram sem gols na Neo Química Arena.

Caso o placar volte a terminar empatado, a decisão do título será definida nos pênaltis.





