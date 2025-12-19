Frajola, o novo gato vidente, aponta o campeão da Copa do Brasil - (crédito: Reprodução/redes sociais )

O gato Frajola, sensação nas redes sociais, determinou quem será o grande campeão da Copa do Brasil. A final será disputada no domingo (21/12) entre Corinthians e Vasco.

A previsão funciona de maneira simples e curiosa: dois potes de ração são colocados lado a lado — um representando o Vasco e o outro o Corinthians. O time escolhido é aquele cujo pote Frajola decide comer primeiro, simbolizando o possível campeão da competição.

Desta vez, segundo o gato vidente, quem levará a melhor na grande decisão do dia 21 será o time carioca, o Vasco da Gama.

A previsão enlouqueceu os torcedores vascaínos, que tomaram conta dos comentários da publicação. “Ele é Vasco pra caramba”, escreveu um internauta. “Frajola já acertou todas do Vasco, só falta mais uma”, comentou outro. “Ele não errou nada até agora”, destacou mais um torcedor confiante.

Do outro lado, os corinthianos não esconderam a insatisfação com o possível resultado. “Torcendo para que dessa vez você erre, Frajolinha”, escreveu um torcedor. “Frajola tem que falhar nessa missão aí”, comentou outro.

Quem é Frajola, o gato vidente?

Frajola é um gato que ficou conhecido nas redes sociais por “prever” resultados de jogos de futebol por meio de escolhas simbólicas, como potes de ração ou objetos relacionados aos times. Inspirado em outros animais que já viralizaram com previsões esportivas, ele conquistou milhares de seguidores pelo alto índice de palpites que, segundo os fãs, acabam se confirmando. Entre brincadeira, superstição e entretenimento, Frajola virou amuleto para torcedores e mais uma atração divertida no mundo do futebol.