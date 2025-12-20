FIA revela como será carro da Fórmula 1 de 2026; veja como ficou

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou neste fim de semana novas imagens do carro da Fórmula 1 para a temporada 2026. Em uma simulação virtual, o modelo percorre uma volta completa pelas ruas de Mônaco.

No vídeo, já é possível identificar diferenças importantes em relação ao carro de 2025. O monoposto aparece mais estreito e com mudanças significativas na aerodinâmica traseira, como a retirada da beam wing, pequena asa que auxiliava a estrutura principal e que foi banida pelo novo regulamento. A asa traseira, agora mais simples, reflete a tentativa da FIA de reduzir a dependência aerodinâmica e tornar os carros mais ágeis.

Outro ponto que chama atenção na simulação é a quantidade de oscilações do carro, especialmente nas curvas do traçado. Ainda assim, a FIA reforça que se trata apenas de uma volta em ambiente virtual, sem possibilidade de concluir, neste momento, se o comportamento será reproduzido nos carros reais a partir de 2026.

Os principais conceitos do novo regulamento já haviam sido apresentados. Além de menores e mais leves, os carros não contarão mais com o sistema de redução de arrasto. Em seu lugar, será adotada a chamada aerodinâmica ativa, que permitirá aos pilotos ajustarem asas dianteira e traseira durante a volta. Para facilitar ultrapassagens, a categoria também introduzirá um botão específico de ataque.

A sustentabilidade segue como um dos pilares do projeto. As unidades de potência terão divisão igual entre motor elétrico e combustão interna, enquanto os combustíveis passarão a ser totalmente sustentáveis, em linha com as metas ambientais da Fórmula 1.

Na quarta-feira (17), a FIA e a própria F-1 divulgaram imagens mais detalhadas do carro de 2026 e explicaram as novas nomenclaturas técnicas. Alguns sistemas foram rebatizados, como o modo de impulso, que permitirá o uso estratégico da bateria tanto para defesa quanto para ataque ao longo da corrida.

A gestão de energia, aliás, ganhará papel ainda mais central. A recarga da bateria passará a ser um trabalho conjunto entre piloto e engenheiro de pista, com diferentes métodos disponíveis, como frenagens, uso do motor em curvas específicas e até a redução momentânea do acelerador.