De la Cruz recebe sondagens, mas segue nos planos do Flamengo

Mesmo sem protagonismo no Flamengo, Nico De la Cruz segue cobiçado. O meia uruguaio, de 28 anos, recebeu sondagens nos últimos dias, mas segue nos planos do Rubro-Negro para a próxima temporada, de acordo com o "ge". Portanto, o clube não pretende negociá-lo nesta janela de transferências, em janeiro.

Mesmo tendo atuado pouco neste ano, o meia uruguaio ainda está nos planos para 2026. Apesar da condição física ser uma incógnita, o Flamengo acredita na recuperação do jogador. Nico De la Cruz, aliás, vai passar por um processo médico para tentar solucionar as dores no joelho esquerdo.

De la Cruz tem uma lesão crônica no joelho direito e, neste ano, passou a sofrer com inflamações também no joelho esquerdo. Dessa forma, passou por um rigoroso controle de carga que o tirou de diversas partidas. Ao todo, atuou apenas em 31 jogos na temporada. Assim, não conseguiu ter protagonismo.

O jogador uruguaio vai aproveitar as férias no Uruguai para fazer um procedimento médico no joelho esquerdo. O caso, no entanto, não é cirúrgico e trata-se apenas de uma abordagem da medicina regenerativa que usa substâncias do próprio corpo para estimular a cura de lesões.

O Flamengo desembolsou mais de R$ 100 milhões para contratar De la Cruz junto ao River Plate, da Argentina, em 2023. O jogador chegou após se destacar no time argentino, mas não conseguiu ter o mesmo protagonismo por causa dos problemas físicos. Ao todo, soma 75 jogos, três gols e seis assistências.

