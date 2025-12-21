InícioEsportes
FUTEBOL BRASILEIRO

Copa do Brasil: famosos comemoram título conquistado pelo Corinthians

Time paulista venceu o torneio pela quarta vez ao derrotar o Vasco por 2 x 1. Serginho Groisman, Gabriel Medina e Maísa celebram vitória

Corinthians players pose for a picture during the Brazil Cup second leg final football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) - (crédito: AFP)
Corinthians players pose for a picture during the Brazil Cup second leg final football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) - (crédito: AFP)

O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Depois de vencer o Vasco por 2 x 1, neste domingo (21/12), no Maracanã, o time paulista selou a conquista da versão de 2025 do mata-mata brasileiro. A conquista, selada com gols dos atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay, foi muito comemorada pelos torcedores famosos do clube. 

Muitas personalidades fizeram registros das comemorações nas redes sociais. O apresentador da TV Globo, Serginho Groisman; o surfista Gabriel Medina; e a atriz Maísa, são alguns exemplos. 

A seguir, veja os registros dos famosos nas redes sociais em comemoração à vitória do Corinthians:  

 
 
 
Ver esta publicação no Instagram
 
 
 

Uma publicação partilhada por Serginho Groisman (@serginhogroisman)

Gabriel Medina comemora título da Copa do Brasil conquistado pelo Corinthians, neste domingo (21/12)
Gabriel Medina comemora título da Copa do Brasil conquistado pelo Corinthians, neste domingo (21/12) (foto: Reprodução / Instagram / @gabrielmedina)

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 21/12/2025 21:18
