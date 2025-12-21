Copa do Brasil: famosos comemoram título conquistado pelo Corinthians

Corinthians players pose for a picture during the Brazil Cup second leg final football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) - (crédito: AFP)

O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Depois de vencer o Vasco por 2 x 1, neste domingo (21/12), no Maracanã, o time paulista selou a conquista da versão de 2025 do mata-mata brasileiro. A conquista, selada com gols dos atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay, foi muito comemorada pelos torcedores famosos do clube.

Muitas personalidades fizeram registros das comemorações nas redes sociais. O apresentador da TV Globo, Serginho Groisman; o surfista Gabriel Medina; e a atriz Maísa, são alguns exemplos.

A seguir, veja os registros dos famosos nas redes sociais em comemoração à vitória do Corinthians:

Se é pra se molhar, que seja de emoção. Corinthians campeão ???????????? #CopaDoBrasil pic.twitter.com/CiPyX95AlM — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) December 21, 2025

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Serginho Groisman (@serginhogroisman)

Gabriel Medina comemora título da Copa do Brasil conquistado pelo Corinthians, neste domingo (21/12) (foto: Reprodução / Instagram / @gabrielmedina)