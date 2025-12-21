Copa do Brasil: famosos comemoram título conquistado pelo Corinthians

O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Depois de vencer o Vasco por 2 x 1, neste domingo (21/12), no Maracanã, o time paulista selou a conquista da versão de 2025 do mata-mata brasileiro. A conquista, selada com gols dos atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay, foi muito comemorada pelos torcedores famosos do clube.
Muitas personalidades fizeram registros das comemorações nas redes sociais. O apresentador da TV Globo, Serginho Groisman; o surfista Gabriel Medina; e a atriz Maísa, são alguns exemplos.
A seguir, veja os registros dos famosos nas redes sociais em comemoração à vitória do Corinthians:
