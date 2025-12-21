Documentário sobre temporada 2025 do Palmeiras estreia nesta semana no SporTV

Documentário sobre o ano do Palmeiras estreia dia 27 de dezembro - (crédito: Foto: Cesar Greco/SEP)

A temporada de 2025 do Palmeiras ficará registrada para além das quatro linhas. Isso porque a Globo escolheu o Alviverde para retomar a exibição do documentário Acesso Total, que acompanha os bastidores e a rotina internas dos clubes. A obra tem estreia confirmada para o dia 27 de dezembro, no SporTV.

O documentário estava previsto inicialmente para o dia 15, mas passou por adiamento também por questões de calendário. A confirmação da nova data foi feita pelo jornalista Junior Venezi, da Globo, que integrou por um período a equipe responsável por tocar o projeto.

"Acompanhamos a temporada do clube e vocês verão conteúdos exclusivos do que rolou em 2025", anunciou o comunicador.

O Acesso Total abre as portas da Academia de Futebol e mostra bastidores completos do clube ao longo do ano. A gravações abrangem treinamentos, vestiários e momentos internos do elenco, com depoimentos de personagens centrais. Abel Ferreira, Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Floco López e Vitor Roque registraram falas durante a obra.

Temporada do Palmeiras

Apesar do acesso ampliado aos bastidores, o material chega em um momento de avaliação crítica — especialmente por parte da torcida. Isso porque apesar de reconhecer a frustração, internamente, o clube entende que os resultados não refletiram um desempenho ruim, visto a presença em finais relevantes.

Fora do clube, contudo, o sentimento segue pela contramão. O Alviverde fechou o ano com os vices do Paulistão, para seu arquirrival Corinthians, e do Brasileirão e Libertadores, ambos para o Flamengo. A discrepância entre competitividade e resultados finais marcou o debate entre dirigentes e torcedores nesta reta final de 2025.

Acesso Total

O documentário Acesso Total é um projeto da Globo voltado à exploração do extracampo no futebol brasileiro, com foco no cotidiano dos clubes ao longo de uma temporada. Conforme mencionado, a estreia está marcada para o próximo sábado, dia 27, às vésperas das reapresentações dos times.

O lançamento faz parte de uma programação especial do SporTV em dezembro, dedicada a produções documentais. O canal também exibe a série 1995 – Nos Tempos dos Bad Boys, realizada em parceria com o Globoplay, que revisita uma temporada histórica do Flamengo com depoimentos de personagens marcantes do período.

Além disso, a grade conta com Born to Sail, série exibida no SporTV2 que acompanha a trajetória do Mubadala Brazil SailGP Team, ampliando o leque de modalidades abordadas pelo canal.