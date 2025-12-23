Flamengo insiste por Vitão, mas Internacional segue irredutível

O Flamengo tem como principal alvo neste final de ano o zagueiro Vitão, do Internacional. O Rubro-Negro realizou mais uma investida para contratar o jogador, mas o Colorado não aceitou os termos da proposta. Além do interesse do clube carioca, Vitão está na mira do Cruzeiro e de clubes do exterior.
A proposta do Flamengo inclui o abatimento da dívida do Internacional pela contratação de Thiago Maia. O volante foi comprado pelo clube gaúcho em julho do ano passado, por 4 milhões de euros, em pagamento parcelado em 10 vezes. No entanto, nenhuma parcela foi quitada até o momento.
Dessa forma, o Flamengo acionou a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CRND) da CBF. O Rubro-Negro cobra 4,7 milhões de euros (R$ 30,9 milhões), mas o Internacional contesta o valor e afirmou que a dívida é bem menor. O impasse trava a negociação por Vitão.
O Internacional deseja 10 milhões de euros (R$ 65,79 milhões) por Vitão. O Flamengo não concorda com o valor, argumentando que o zagueiro pode assinar um pré-contrato no meio do ano, já que o vínculo dele com o Colorado termina em dezembro.
Insistência e concorrência
Apesar do assédio de outros clubes e da dificuldades impostas pelo Internacional, o Flamengo ainda não desistiu de Vitão. O Rubro-Negro chegou aos 10 milhões de euros, porém contando com o abatimento da dívida de Thiago Maia.
O grande entusiasta no futebol do zagueiro é o diretor de futebol José Boto, que trabalhou com o Vitão no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No entanto, o zagueiro tem como objetivo voltar para a Europa. No ano passado, o jogador quase fechou com o Bétis, da Espanha, mas a negociação não se concretizou. Galatasaray, da Turquia, e Benfica, de Portugal, também monitora o atleta.