InícioEsportes
MERCADO DA BOLA

Flamengo insiste por Vitão, mas Internacional segue irredutível

Rubro-Negro deseja incluir na proposta o abatimento da dívida pela venda de Thiago Maia, mas o Colorado não aceitou os termos

Flamengo insiste por Vitão, mas Internacional segue irredutível; entenda a negociação - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
Flamengo insiste por Vitão, mas Internacional segue irredutível; entenda a negociação - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Flamengo tem como principal alvo neste final de ano o zagueiro Vitão, do Internacional. O Rubro-Negro realizou mais uma investida para contratar o jogador, mas o Colorado não aceitou os termos da proposta. Além do interesse do clube carioca, Vitão está na mira do Cruzeiro e de clubes do exterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais not&iacute;cias do dia no seu celular</a></strong></p>

A proposta do Flamengo inclui o abatimento da dívida do Internacional pela contratação de Thiago Maia. O volante foi comprado pelo clube gaúcho em julho do ano passado, por 4 milhões de euros, em pagamento parcelado em 10 vezes. No entanto, nenhuma parcela foi quitada até o momento.

Saiba Mais

Dessa forma, o Flamengo acionou a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CRND) da CBF. O Rubro-Negro cobra 4,7 milhões de euros (R$ 30,9 milhões), mas o Internacional contesta o valor e afirmou que a dívida é bem menor. O impasse trava a negociação por Vitão.

O Internacional deseja 10 milhões de euros (R$ 65,79 milhões) por Vitão. O Flamengo não concorda com o valor, argumentando que o zagueiro pode assinar um pré-contrato no meio do ano, já que o vínculo dele com o Colorado termina em dezembro.

Insistência e concorrência

Apesar do assédio de outros clubes e da dificuldades impostas pelo Internacional, o Flamengo ainda não desistiu de Vitão. O Rubro-Negro chegou aos 10 milhões de euros, porém contando com o abatimento da dívida de Thiago Maia.

O grande entusiasta no futebol do zagueiro é o diretor de futebol José Boto, que trabalhou com o Vitão no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No entanto, o zagueiro tem como objetivo voltar para a Europa. No ano passado, o jogador quase fechou com o Bétis, da Espanha, mas a negociação não se concretizou. Galatasaray, da Turquia, e Benfica, de Portugal, também monitora o atleta.

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 23/12/2025 11:28
    SIGA
    x