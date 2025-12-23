Santos faz proposta milionária por Felipe Loyola, do Independiente

Alvinegro já havia se interessado pelo jogador no meio do ano - (crédito: Foto: Divulgação/Independiente)

O Santos encaminhou uma proposta ao Independiente, da Argentina, pelo meia chileno Felipe Loyola, que também defende a seleção chilena. Os valores alcançam seis milhões de dólares, cerca de R$ 33 milhões, por 80% dos direitos econômicos do jogador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O jornalista argentino César Luis Merlo divulgou a informação. Agora, o Rey de Copas analisará a proposta para saber se prossegue com a negociação e se o clube paulista terá garantias para cumprir com as obrigações da transferência. Caso o negócio avance, o Santos deve efetuar o pagamento de forma parcelada.

Não é a primeira vez que o Peixe se interessa pelo jogador. Afinal, Loyola esteve no radar alvinegro na metade do ano. Por conta dos problemas financeiros, o Santos adota cautela quanto à negociação, sem lidar com otimismo ou pessimismo para a chegada do jogador.

Loyola chegou ao Independiente no começo do ano passado, e atuou em 41 partidas, com 11 gols e sete assistências. Antes disso, o jogador tinha passado pelo Huachipato e Fernández Vial, do Chile. Na seleção chilena, atuou em 16 partidas e marcou um gol.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.