Rafinha Alcântara anuncia aposentadoria aos 32 anos

Rafinha Alcântara anunciou nesta semana o encerramento da carreira aos 32 anos. O ex-meio-campista explicou a decisão em um vídeo publicado nas redes sociais e afirmou que problemas físicos o impediram de seguir jogando em alto nível. Em 2024, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho e, após o processo de recuperação, concluiu que não teria condições de voltar a competir.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA MAIS: Real Madrid acerta empréstimo de Endrick ao Lyon

No depoimento, Rafinha contou que a escolha não foi fácil. Segundo ele, o futebol sempre fez parte da sua vida, e aceitar o fim da trajetória como atleta profissional exigiu tempo e reflexão. Ainda assim, o ex-jogador destacou o sentimento de gratidão ao relembrar tudo o que viveu ao longo da carreira.





Revelado pelo Barcelona, Rafinha passou por clubes como Celta, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Real Sociedad e Al Arabi, seu último time. Ao longo da carreira, conquistou títulos importantes, incluindo a Champions pelo Barcelona, além de campeonatos nacionais e uma Supercopa Europeia. Pelo PSG, também levantou troféus no futebol francês.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.