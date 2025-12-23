Empresária de Haaland defende Leila Pereira e denuncia machismo

Leila Pereira é a única mulher a presidir um grande clube no Brasil - (crédito: - César Greco/Palmeiras)

A empresária e agente de jogadores Rafaela Pimenta saiu em defesa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ao comentar as críticas e ataques direcionados à dirigente. Atuante na gestão do futebol internacional e representante de atletas como Erling Haaland e Paul Pogba, Pimenta afirmou que o ambiente do esporte ainda é marcado por forte machismo.

Em entrevista à TNT Sports, a empresária destacou que, mesmo sem conhecer pessoalmente Leila Pereira, acompanha suas entrevistas e se impressiona com a pressão enfrentada pela dirigente.

"Nunca encontrei a Leila (Pereira). Eu não consigo imaginar o que essa mulher passa. Porque ela deve ser atacada o tempo inteiro. E se ela fosse homem, metade dos ataques não aconteceriam", afirmou.

Tratamento desigual

De acordo com Rafaela, os ataques recorrentes não ocorreriam na mesma intensidade caso a presidente do Palmeiras fosse homem. Para ela, o tratamento desigual revela uma cultura estrutural do futebol, que ainda resiste à presença feminina em cargos de poder.

Além disso, Pimenta elogiou a forma como Leila Pereira lida publicamente com esse cenário. A empresária citou uma coletiva de imprensa em que a presidente respondeu com ironia a questionamentos sobre o uso de seu avião particular.

"Ela chegou em um ponto em que ela desenvolveu uma maneira de lidar com isso com certa ironia, porque se a gente for se irritar o tempo inteiro, a gente vai enlouquecer. Então, a gente tem que esquecer que a gente é mulher?", indagou Rafaela.

Enquanto isso, Leila Pereira segue fortalecida politicamente no Palmeiras. Reeleita até o fim de 2027, ela já sinalizou interesse em disputar um terceiro mandato. O movimento, inclusive, tem intensificado debates e tensões nos bastidores do clube.