InícioEsportes
MERCADO DA BOLA

Fluminense empresta promessa da base para o Houston Dynamo, dos EUA

Volante Gustavo Dohmann, de 20 ano, viaja nos próximos dias para se apresentar ao novo clube. Contrato prevê opção de compra

Fluminense empresta Dohmann, promessa da base, para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos - (crédito: Mailson Santana/Fluminense)
Fluminense empresta Dohmann, promessa da base, para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos - (crédito: Mailson Santana/Fluminense)

O Fluminense encaminhou o empréstimo do volante Gustavo Dohmann, de 20 anos, para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. O jogador viaja nos próximos dias e vai defender a equipe americana por uma temporada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais not&iacute;cias do dia no seu celular</a></strong></p>

O contrato terá validade a partir do dia 1º de janeiro e termina no final de 2026. O Houston Dynamo tem a opção de compra ao término do empréstimo. A equipe disputa a Major League Soccer. Por lá, Dohmann vai encontrar o zagueiro Felipe Andrade, negociado pelo Fluminense neste ano.

Saiba Mais

Tratado como promessa na base do Fluminense, Dohmann enfrentou problemas físicos que o atrapalharam no time profissional. Recentemente, o jogador chamou a atenção por ter completado um treino da Seleção Brasileira, já sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. O contrato do jogador com o Tricolor termina no final de 2027.

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 23/12/2025 11:56
    SIGA
    x