Fluminense empresta promessa da base para o Houston Dynamo, dos EUA

O Fluminense encaminhou o empréstimo do volante Gustavo Dohmann, de 20 anos, para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. O jogador viaja nos próximos dias e vai defender a equipe americana por uma temporada.
O contrato terá validade a partir do dia 1º de janeiro e termina no final de 2026. O Houston Dynamo tem a opção de compra ao término do empréstimo. A equipe disputa a Major League Soccer. Por lá, Dohmann vai encontrar o zagueiro Felipe Andrade, negociado pelo Fluminense neste ano.
Tratado como promessa na base do Fluminense, Dohmann enfrentou problemas físicos que o atrapalharam no time profissional. Recentemente, o jogador chamou a atenção por ter completado um treino da Seleção Brasileira, já sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. O contrato do jogador com o Tricolor termina no final de 2027.