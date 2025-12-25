Morre Isabelle Marciniak, campeã de ginástica rítmica, aos 18 anos

Isabelle Marciniak, campeã de ginástica rítmica, morre aos 18 anos - (crédito: Divulgação/Federação Paranaense de Ginástica)

A ginasta paranaense Isabelle Marciniak morreu aos 18 anos na quarta-feira (24/12), vítima de um linfoma de Hodgkin. Natural de Araucária, a atleta destacou-se no Clube Agir com títulos estaduais e nacionais, incluindo ouro no Brasileiro de 2021.

A Federação Paranaense de Ginástica destacou o comprometimento e espírito de equipe como um dos principais legados de Isabelle.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de equipe, treinadores e toda a comunidade da ginástica. Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação", diz a Federação Paranaense.

