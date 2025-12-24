Zubeldía comandará Fluminense desde o início do Carioca

Zubeldía decidiu comandar o Fluminense desde o início do Carioca em 2026 - (crédito: Foto: Marina Garcia / Fluminense FC)

Sem tempo para descanso. O técnico Luis Zubeldía abriu mãos das férias e está focado na próxima temporada. Afinal, será a primeira completa do treinador argentino no comando do Fluminense. Portanto, ele tem participado ativamente do planejamento para 2026 e decidiu comandar o time desde o início do Carioca.

Dessa forma, Zubeldía vai se reapresentar junto com o primeiro grupo, formado por jovens da base e jogadores que receberam poucas oportunidades em 2025. Assim, o treinador argentino terá a oportunidade de testar nomes como Rubén Lezcano, Joaquín Lavega, Santi Moreno, Riquelme Felipe, entre outros.

Nos últimos anos, o Fluminense começou o Carioca sob o comando de Marcão, auxiliar interino da casa. A estratégia, por causa do intenso calendário brasileiro, era dar férias adequadas para os jogadores e comissão técnica. Contudo, Zubeldía abriu mão de um descanso maior neste início de ano. A ideia é conhecer melhor o elenco.

Contratado em setembro, Zubeldía chegou ao Fluminense com a missão de conquistar a vaga na fase de grupos da Libertadores em 2026 e disputar o título da Copa do Brasil. Para isso, ele fechou o grupo em um número reduzido de jogadores e não conseguiu promover testes. Por isso, ele deseja aproveitar o início da próxima temporada para dar mais oportunidades.