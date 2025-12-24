Santos avança para contratar volante do Independiente, da Argentina

O Santos está perto de anunciar o primeiro reforço para a próxima temporada. Afinal, o Peixe chegou a um acordo com o volante Felipe Loyola, do Independiente, da Argentina, de acordo com o Diário do Peixe. Portanto, aguarda a liberação do clube argentino, que cobra garantias financeiras.

A proposta do Santos gira em torno de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões), divididos em três parcelas, por 80% dos direitos econômicos do volante chileno. O clube argentino possui apenas 50% dos direitos, enquanto os outros 30% do montante iria para o cofre do Huachipato, do Chile.

Não é a primeira vez que o Peixe se interessa pelo jogador. Afinal, Loyola esteve no radar alvinegro na metade do ano. Por conta dos problemas financeiros, o Santos adota cautela quanto à negociação, sem lidar com otimismo ou pessimismo para a chegada do jogador. O Fluminense também manifestou interesse no jogador.

Loyola chegou ao Independiente no começo do ano passado. Ao todo, atuou em 41 partidas, marcou 11 gols e deu sete assistências. Antes disso, o jogador tinha passado pelo Huachipato e Fernández Vial, do Chile. Na seleção chilena, atuou em 16 partidas e marcou um gol. Além de meio-campista, o jogador também atua como ala pela direita.