Vasco define posições e perfil para reforçar o elenco para 2026

O Vasco definiu as posições que precisa reforçar neste início de 2026. Zagueiro, ponta e principalmente volante, são as prioridades. O Cruz-Maltino já possui alguns jogadores mapeados e deve intensificar a procura a partir da próxima semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Liderado pelo diretor de futebol, Admar Lopes, o Vasco tem pressa para suprir essas lacunas do elenco, tendo em vista que o Campeonato Brasileiro começa no final de janeiro. Vale lembrar que o Cruz-Maltino só conseguiu equilibrar o time após a segunda janela de transferências de 2025, quando chegaram Barros, Thiago Mendes, Robert Renan, Cuesta e Andrés Gómez, todos titulares na decisão da Copa do Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O intuito é trazer atletas para brigar pela titularidade. O entendimento é de que o time é competitivo, mas falta opções confiáveis no banco de reservas. O perfil dos jogadores buscados será o mesmo que deu certo na janela anterior. Atletas jovens, com potencial, mas que estão em baixa em seus clubes. A forma de negociação também será repetida. Empréstimos com opção ou obrigação de compra após o cumprimento de metas.

Além de chegadas, o Vasco também busca enxugar o elenco para abrir espaço na folha salarial. O meia-atacante Jean David rescindiu com o clube recentemente e foi o primeiro a ir embora. O zagueiro Maurício Lemos e o volante Paulinho, em final de contrato, também deixarão o Cruz-Maltino, assim como o lateral-esquerdo Riquelme.

O Vasco também comunicou aos empresários sobre o interesse de negociar alguns jogadores, principalmente os que não tiveram espaço nesta reta final. São os casos por exemplo de Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Leandrinho, Hugo Moura e Garré.