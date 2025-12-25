Palmeiras deve dar oportunidades para garotos da base no Paulistão

Abel Ferreira pode dar espaço para jovens jogadores no começo da temporada - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O começo diferente da temporada de 2026 pode trazer novidades no elenco do Palmeiras. Com o Paulistão começando no começo do ano e o Brasileirão no final de janeiro, a expectativa é que Abel Ferreira utilize um time alternativo no começo do estadual.

Com isso, o treinador deve dar mais espaço para jogadores da base, que ainda não tiveram muito espaço na equipe principal. Inclusive, a expectativa é que nomes como Erick Belé, Luis Pacheco, Larson, Riquelme Fillippi e Rafael Coutinho apareçam nas escalações alviverdes durante o Paulistão.

Dos cinco, apenas Coutinho não estreou no time prinicipal. Entretanto, nenhum dos jogadores conseguiu ter uma grande minutagem pelo Palmeiras, algo que deve se inverter nos primeiros jogos do ano. A tendência é que o volante Larson possa ganhar mais oportunidades. Afinal, a posição teve a saída de Aníbal Moreno e não conta com Lucas Evangelista, que se recupera de lesão.

O Palmeiras estreia no Paulistão no dia 10 de janeiro, às 20h30, contra a Portuguesa, fora de casa. Já no Brasileirão o primeiro compromisso alviverde será contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, marcado para o dia 28 de janeiro.