Família atualiza o estado de saúde de Galvão Bueno

O narrador esportivo e apresentador de televisão Galvão Bueno apresentou melhora no quadro clínico e já tem previsão para deixar o hospital.

A filha do apresentador, Letícia Bueno, confirmou a informação. Ela disse ainda que o pai deve deixar a unidade hospitalar neste sábado (27/12).

Galvão está internado desde a última quarta-feira (24), após sentir mal-estar em casa. Ele realizou exames médicos e teve uma pneumonia detectada. Seguiu em observação e, neste momento, o quadro é considerado controlado.

"Galvão Bueno vem apresentando melhora desde quarta-feira e está respondendo bem ao tratamento. A previsão é de alta hospitalar neste sábado para continuar o tratamento em casa, conforme orientação médica.

A família e a equipe agradecem as inúmeras mensagens de carinho e apoio recebidas"