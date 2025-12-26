Família atualiza o estado de saúde de Galvão Bueno

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O narrador esportivo e apresentador de televisão Galvão Bueno apresentou melhora no quadro clínico e já tem previsão para deixar o hospital.
A filha do apresentador, Letícia Bueno, confirmou a informação. Ela disse ainda que o pai deve deixar a unidade hospitalar neste sábado (27/12).
Galvão está internado desde a última quarta-feira (24), após sentir mal-estar em casa. Ele realizou exames médicos e teve uma pneumonia detectada. Seguiu em observação e, neste momento, o quadro é considerado controlado.
"Galvão Bueno vem apresentando melhora desde quarta-feira e está respondendo bem ao tratamento. A previsão é de alta hospitalar neste sábado para continuar o tratamento em casa, conforme orientação médica.
A família e a equipe agradecem as inúmeras mensagens de carinho e apoio recebidas"
