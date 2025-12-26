Memphis lança música após título do Corinthians: "Trabalhamos muito"

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Atacante do Corinthians, Memphis lançou uma nova música: "Work A Lot". A canção foi colocada no ar na madrugada desta sexta-feira (26), cinco dias após a conquista do título da Copa do Brasil.
Na letra, o atacante faz reflexões sobre seu momento e estado de espírito. Ele também expressa a euforia pelo troféu conquistado com o Timão.
"Ocupado a noite toda porque trabalhamos muito (trabalhamos muito)", diz o jogador e rapper logo no início da música.
Além disso, Depay ressalta, durante a canção, a busca por reconhecimento e a imposição de respeito. Ele ainda cita que sua presença silencia críticos e que, com trabalho sério, sustenta sua posição.
Work A Lot out now!
Run it Up!https://t.co/jHlSdtR6WJ
— Memphis Depay (@Memphis) December 26, 2025
Memphis foi alvo de diversas críticas durante a temporada, sobretudo por causa de atuações discretas e também por seus vencimentos. Foi, assim, divulgado pela imprensa que o salário dele pode ultrapassar R$ 4,5 milhões por mês, com luvas e premiações. Os valores incomodaram parte do Conselho Deliberativo do clube.
