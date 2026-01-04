Torneio Arimateia: Tropa do CM decidirá o título contra Os Creyssons

A quadra molhada desafiou os times do Zap Dias (E) e do Tropa do CM a ficar de pé: Dioguinho (D) fez três gols e garantiu o triunfo azul - (crédito: Divulgação/Torneio Arimateia)

A final do torneio principal do tradicional Torneio Arimateia está definida. No início da madrugada deste domingo, a Tropa do CM, abreviatura das iniciais do presidente e jogador Caio Miranda, derrotou o Zap Dias por 4 x 1 debaixo de chuva na arena montada no Taguaparque e decidirá o título contra Os Creyssons neste domingo, a partir das 18h30.

A entrada é franca. Quem não conseguir acessar a arena poderá acompanhar no canal TV Arimateia no YouTube. Antes da decisão haverá o Jogo das Estrelas, às 17h30, com a presença de astros como Ronaldo Angelim, autor do gol do título do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2009.

A quadra molhada não evitou a exibição de gala do Tropa do CM. Dioguinho balançou rede três vezes e comandou a goleada na arena principal. A partida começou no sábado e terminou nos embalados da madrugada de sábado depois da meia-noite por causa da chuva em Taguatinga.

Estava difícil ficar em pé na quadra e o lance do primeiro gol do jogo começou justamente devido a um escorregão. O Zap Dias perdeu a bola no meio de campo e Dioguinho chutou de longa distância para acertar o canto esquerdo do goleiro.

O adversário não sentiu o golpe. Devolveu o equilíbrio ao jogo, mas sofreu o segundo gol em uma bela linha de passe do Tropa do CM. A bola foi passando de pé em pé até Eltinho recebê-la e completar com facilidade para o fundo da rede e ampliar para 2 x 0, placar parcial do primeiro tempo.

A chuva e o Tropa do CM não deram trégua na etapa final. O Zap Dias ensaiou a reação com um lançamento lindo do meio de campo para Claudinho completar para o fundo da rede e diminuir para 2 x 1.

No entanto, o tempo foi passando e o desespero pressionou o Zap Dias. Atirado ao ataque, o time começou a ceder espaço e sofreu mais dois gols de Dioguinho. O primeiro em um chute de bico de longa distância para superar o goleiro Cauã. No terceiro, o goleiro do Tropa do CM recebeu a bola rapidamente do goleiro, dominou e finalizou no canto esquerdo para decretar a goleada por 4 x 1.

História

Tradição na capital desde 1979, quando tudo começou na ruma de José de Lima Téia, o Arimateia, valendo uma garrafa de refrigerante e dois pães com mortadela. Lá se vão 43 edições. Na primeira, ele organizou um campeonato com a ajuda dos pais. Quatro times competiam pelo prêmio. O vice ficava com um pão e um copo da bebida.

Os uniformes eram panos pintados e as traves eram feitas com duas pedras. O importante era a diversão. A quantidade de participantes foi dobrando e o campeonato reunirá mais de 120 equipes no Taguaparque, a casa do evento há 14 anos.