São Paulo anuncia contratação do goleiro Coronel

São Paulo anuncia a chegada do goleiro Coronel, de 29 anos - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo acertou a segunda contratação para a temporada 2026. Neste sábado (3/1), o Tricolor Paulista anunciou a chegada do goleiro Coronel, de 29 anos. O arqueiro, afinal, estava no New York Red Bulls (EUA). Nascido no Brasil e também com cidadania paraguaia, o atleta acumula convocações para a seleção do Paraguai e chega ao São Paulo com contrato válido até 31 de dezembro de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais um ano em caso de cumprimento de metas.

A operação não tem custo de transferência para o São Paulo, uma vez que o vínculo do arqueiro com o clube norte americano se encerrou ao término de 2025. Desta forma, o Tricolor passa a ser detentor de 100% dos direitos econômicos de Coronel.

"Agradeço pelas mensagens de carinho e boas-vindas que recebi da torcida pelas redes sociais. Vou trabalhar com muito comprometimento para ajudar o São Paulo, que tem muita história, tradição e ídolos. Uma torcida apaixonada, que nunca abandona o time. O São Paulo remete a grandeza em todos os aspectos", disse o goleiro ao site oficial do clube.

Carreira do novo goleiro do São Paulo

Embora nascido em Corumbá (MS), Carlos Miguel Coronel cresceu em Porto Murtinho (MS), cidade que faz fronteira com o Paraguai. Filho de pai brasileiro e mãe paraguaia, ele possui, assim, dupla nacionalidade.

O goleiro iniciou a sua trajetória no futebol pelo Red Bull Brasil e, ainda jovem, seguiu para o Liefering (AUS). No futebol austríaco, o atleta também atuou pelo Red Bull Salzburg antes ir para os Estados Unidos, onde jogou no Philadelphia Union.

No retorno ao futebol europeu, então, Coronel teve a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões pelo Red Bull Salzburg e fez parte de campanhas vitoriosas da equipe austríaca nas competições nacionais. Em 2021, o goleiro voltou para os Estados Unidos para desta vez atuar no NY Red Bulls nas últimas temporadas.

Foi neste período em Nova Iorque que o atleta foi convocado pela seleção paraguaia, participando da Copa América de 2024 e das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, ao lado do volante são-paulino Bobadilla.

