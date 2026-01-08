Entenda os cenários e o drama do Brasil na Kings League Nations

A Seleção Brasileira volta à quadra nesta quinta-feira (08/1), às 19h, na Trident Arena, para enfrentar o Catar pela segunda rodada da Kings League Nations. Apesar de ser apenas o segundo compromisso na fase de grupos, o duelo já ganhou contornos decisivos para o Brasil, que entra pressionado após o tropeço na estreia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A derrota para a Espanha no primeiro jogo deixou o atual campeão mundial em uma situação desconfortável no Grupo D. Um novo revés pode significar uma provável eliminação ainda na fase inicial da competição, cenário inesperado para quem defende o título.

Na Kings League Nations não há empates nem sistema de pontuação tradicional. O desempenho é medido exclusivamente por vitórias e derrotas. Neste momento, a Espanha lidera o Grupo D com duas vitórias, seguida pelo Catar, que soma um triunfo. O Brasil aparece com uma derrota, enquanto o Peru ainda não venceu e acumula dois resultados negativos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Se o Brasil vencer o Catar, a Seleção Brasileira iguala o número de vitórias dos asiáticos. Assim, passa a disputar diretamente a segunda colocação do grupo. O primeiro lugar, no entanto, ficaria fora de alcance, já que o critério de desempate é o confronto direto, e a Canarinho foi derrotada pela Espanha na estreia.

Em caso de nova derrota brasileira, o Catar chegaria à sua segunda vitória. Assim, passaria a disputar com a Espanha a liderança da chave na última rodada. Para o Brasil, restaria a difícil missão de tentar a classificação como um dos melhores terceiros colocados para seguir vivo na Kings League Nations.

Cenário mais incomum para o Brasil nesta Kings League Nations

Ainda existe um cenário alternativo em que Brasil e Catar terminem a fase de grupos com o mesmo número de vitórias. Isso pode acontecer caso a Seleção Brasileira vença seus dois próximos compromissos e os cataris, além de perderem para o Brasil, consigam uma vitória diante da Espanha. Nesse contexto, o Brasil levaria vantagem no critério de desempate, já que teria vencido o Catar no confronto direto.

Com múltiplas combinações possíveis, o duelo desta quinta-feira ganha peso de decisão para a Seleção Brasileira, que precisa reagir para manter vivo o sonho do bicampeonato mundial da Kings League Nations.