Candangão 2026: Sobradinho investe na caça ao tetracampeonato

Desde o retorno à elite, o Sobradinho tem investido pesado no elenco visando emplacar a quarta taça do Candangão. O Leão da Serra apostou em nomes de peso no futebol local para montar a equipe mais brasiliense possível, valorizando o valor da base regional. A estratégia da diretoria orquestrou um grupo conhecedor do futebol local e com experiência, uma arma secreta com potencial contra os adversários.

Entre os reforços, nomes marcados na história pela importante participação no acesso em 2024, retornaram para o alvinegro. Os laterais-esquerdos Vandinho, de 34 anos, e o China, eleito o melhor na posição daquele ano, além do volante Lucas Paranhos, de 30 anos, voltam para o Sobradinho com uma nova missão: levar o Leão ao quarto título do Candangão. O meia-atacante Bernardo, o goleiro Matheus Brandão e a renovação do ídolo Mirandinha foram mais algumas das peças importantes para a formação do elenco. A esperança de gols é Pipico, artilheiro do Candangão 2025, com cinco gols.

Daniel Franco será o homem que conduzirá a equipe rumo ao título. Aos 54 anos, o gaúcho está de passagem pela primeira vez no Distrito Federal, mas já se sente em casa, com um grupo bem entrosado e com o espírito de querer ser campeão. “Quando eu fui chamado pela direção e foi me passado o projeto, fiquei muito feliz por saber da grandeza do Sobradinho. É uma equipe tricampeã do Candangão e esperamos trazer novamente o Sobradinho para o lugar devido, que é no topo do Candangão. Isso é algo que a gente almeja”, projetou.

Com quase 36 dias de trabalho, o dia a dia com o elenco alvinegro o deixou satisfeito. “Os atletas pegaram rapidamente a nossa metodologia de trabalho. Eles tiveram um entendimento muito rápido de tudo aquilo que a gente passou para eles em termos de conceitos do jogo. Tudo aquilo que entendemos que possa nos trazer um pouco mais de consistência na fase defensiva e também de consistência ofensiva de jogo”, avaliou.

O grupo está em sintonia e com o desejo de fazer um bom campeonato para cavar uma vaguinha na Série D. O meia Bernardo, um dos reforços para 2026, também demonstra otimismo para o torneio. “Sempre tem que ser com pensamento positivo. A gente tá com foco de brigar entre os quatro, para conseguir colocar o Sobradinho com um calendário cheio para o ano que vem”, ressaltou.

"A gente está com uma equipe bem qualificada. O treinador Daniel tem treinado muita a questão de posicionamento, de balanço, ter um balanço bom para procurar defender bem, que é o objetivo. Quando estiver com a bola, procurar ter triangulação, ter chegada pelas beiradas, uma infiltração atrás dos zagueiros", comentou.

Elenco do Sobradinho

Goleiros: Michael, Luiz Felipe e Brandão

Laterais: Andrezinho, Douglas Rato, Vandinho e China

Zagueiros: Medeiros, Walace e Felipe Kauan

Volantes: Aldo, Geovane, Gabriel Silva e Paranhos

Meio-campistas: Bernardo, Pedrinho e João Carvalho

Atacantes: Jadson, Mirandinha, Wilker, Thiago André, Rodriguinho, Roniel e Pipico

Técnico: Daniel Franco

