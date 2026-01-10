Gama inicia defesa do título do Candangão com vitória no Bezerrão

O atacante Felipe Clemente fez a estreia com a camisa do Gama, com direito ao gol da vitória - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

Maior campeão do Campeonato Candango, com 14 troféus, o Gama iniciou a campanha de defesa do título com vitória diante da torcida. Neste sábado (10/1), o alviverde recebeu o Real Brasília no Estádio Bezerrão e triunfou por 1 x 0. O gol foi marcado pelo atacante Felipe Clemente.

A vitória gamense contra o Real Brasília, diante de 9.883 presentes, foi bastante suada e ameaçou ganhar contornos dramáticos na reta final. O alviverde já vencia por 1 x 0 quando o Michel foi expulso aos 37 minutos do segundo tempo. Naturalmente, o Leão do Planalto tentou emplacar pressão, mas o bloqueio alviverde funcionou bem e segurou o resultado.

Torcida gamense marcou presença no Bezerrão, com quase 10 mil presentes e renda de R$ 182 mil (foto: Diller Abreu/FFDF)

Felipe Clemente é um atacante conhecido do futebol do Distrito Federal. Foi campeão pelo Ceilândia em 2024 e também acumula passagens por Brasília, Capital e Ceilandense. Aos 26 anos, veste a camisa do Gama pela primeira vez e teve o privilégio de marcar na estreia.

"Fico muito feliz. Foi a minha estreia no Bezerrão, vestindo essa camisa maravilhosa. Nem nos meus sonhos imaginaria uma estreia dessa forma, com essa torcida maravilhosa. Pude fazer o gol e ajudar minha equipe. É comemorar, descansar, porque temos outra batalha pela frente", comentou em entrevista à transmissão da Federação de Futebol do Distrito Federal.

O próximo compromisso do Gama no principal torneio do Distrito Federal será no sábado (17/1), às 16h, contra o Brasília, como “visitante” no Estádio Bezerrão. O colorado estreou com derrota por 4 x 0 diante do Brasiliense. O Real Brasília volta a campo no mesmo dia, mas às 15h, contra o Jacaré, no Defelê, na Vila Planalto.

Uma partida fecha a primeira rodada do Campeonato Candango 2026, neste domingo (11/1). Vice-campeão em 2025 e 2024, o Capital recebe o Samambaia no Estádio JK, às 15h30.