Brasiliense aplica a primeira goleada do Candangão 2026

A primeira goleada do Campeonato Candango 2026 pertence ao Brasiliense. Segundo maior campeão do Distrito Federal, com 11 títulos, o Jacaré recebeu o Brasília no Estádio Serejão, neste sábado (10/1), e venceu por 4 x 0. Os gols do triunfo maiúsculo foram marcados por Wallace Pernambucano, Jackson, Júlio Vítor e Anderson Magrão.
O duelo entre Brasiliense e Brasília foi um dos três encontros entre os campeões do Candangão nesta primeira rodada. No Abadião, os tricampeões Ceilândia e Sobradinho empataram por 1 x 1. No Estádio Bezerrão, o Gama bateu o Real Brasília por 1 x 0. No outro jogo do dia, Aruc bateu Paranoá por 1 x 0 no JK, mesmo com um jogador a menos e matou a saudade de 23 anos da elite do Distrito Federal. Neste domingo (11/1), o Capital fecha a rodada contra o Samambaia, às 15h30.
O Brasiliense retorna a campo no sábado (17/1), na visita ao Real Brasília, às 15h, no Estádio Defelê, pela 2ª rodada do Candangão. Uma hora depois, a bola rola para outro duro compromisso do Brasília, contra o Gama, no Bezerrão.
Apesar do placar doloroso, o Brasília teve chances claras, inclusive, de sair na frente. Eliandro obrigou o goleiro Matheus Kayzer fazer grande defesa na primeira etapa. Depois, foi a vez de Iago colocar o arqueiro do Jacaré para trabalhar.
A primeira chegada amarela foi aos 11 minutos, com Jackson. O primeiro gol saiu aos 18, com Wallace Pernambucano, contratação para a temporada. A vitória foi pavimentada na etapa final. Jackson marcou o segundo após cobrança de escanteio. Júlio Vitor fez o terceiro, e Anderson Magrão, de pênalti, deu números finais.
