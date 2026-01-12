Fluminense dá ultimato e pode desistir de Hulk, do Atlético

O Fluminense pode encerrar mais uma novela nas próximas horas. Afinal, o Tricolor deu um ultimato ao Atlético até o fim desta segunda-feira (12/1) para definir a situação sobre o futuro do atacante Hulk, de acordo com o "ge". A negociação já dura por semanas e o clube carioca tem pressa para resolver o impasse, já que a temporada já começou.

No último domingo (11/1), o Fluminense desistiu da contratação de Savarino, do Botafogo, por causa da demora. O Tricolor tinha um acordo com o Alvinegro em uma negociação que envolvia compensação financeira e a troca por Wallace Davi, no entanto, não chegou a um acordo com o meia venezuelano.

O Fluminense chegou a um acerto com Hulk, mas o jogador não conseguiu a liberação do Atlético. Afinal, o clube mineiro deseja receber uma compensação financeira. A multa, aliás, é de R$ 60 milhões. O Tricolor, por sua vez, negocia para diminuir o valor. Não está descartado envolver jogadores no negócio.

Para 2026, o Fluminense já anunciou dois reforços: o zagueiro Jemmes, do Mirassol, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético. O Tricolor, agora, prioriza o setor ofensivo. A contratação de uma referência para o ataque, aliás, sempre foi a prioridade desde a abertura do mercado. Hulk é visto como a solução dos problemas.

