PSG x Paris FC: saiba onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de dérbi no futebol francês. Nesta segunda-feira (12), PSG e Paris FC se enfrentam às 17h10 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em partida válida pela segunda rodada da Copa da França. As equipes da capital francesa chegam para o duelo em momentos opostos e os donos da casa aparecem como favoritos para buscar a classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SportyNet (YouTube).

Como chega o PSG

O PSG vive mais um bom momento na temporada. Vice-líder da Ligue 1, o time venceu oito dos últimos dez jogos e chega confiante para o duelo desta segunda-feira. No compromisso mais recente, o clube conquistou a Supercopa da França ao derrotar o Olympique de Marseille nos pênaltis, após empate no tempo normal. Destaque para o goleiro Lucas Chevalier, que brilhou nas penalidades ao defender duas cobranças e garantir o título.

Embalado pela conquista, o PSG agora volta suas atenções para a Copa da França, competição em que entra novamente como um dos principais favoritos.

Mesmo assim, o técnico Luis Enrique enfrenta alguns problemas no elenco. Isto porque Matvey Safonov, Lee Kang-In e Quentin Ndjantou, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Hakimi está com a seleção de Marrocos na Copa Africana de Nações.

Como chega o Paris FC

Por outro lado, o Paris FC atravessa uma fase complicada na temporada. A equipe venceu somente duas vezes nos últimos dez jogos e aparece na 15ª posição da Ligue 1, logo acima da zona de rebaixamento. Apesar do momento instável, o time chega animado após golear o U.S. Raon-l’Étape por 3 a 0 na fase anterior da Copa da França.

A ideia agora é tentar surpreender o PSG e seguir adiante, mesmo ciente do enorme desafio. Para o duelo, o técnico Stéphane Gilli terá desfalques importantes, já que Pierrick-Yves Hamel e Pierre Lees-Melou seguem afastados por lesão.

PSG X PARIS FC

Segunda rodada da Copa da França

Data e horário: segunda-feira, 12/01/2026, às 17h10 (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, em Paris.

PSG: Lucas Chevalier; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

PARIS FC: Kevin Trapp; Nhoa Sangui, Timothée Kolodziejczak, Thibault De Smet, Moustapha Mbow e Otávio Ataíde; Jonathan Ikoné, Adama Camara, Maxime López e Alimami Gory; Willem Geubbels. Técnico: Stéphane Gilli.

Árbitro: Benoît Bastien.

Auxiliares: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu.