Candangão: Capital e Samambaia empatam no fechamento da 1ª rodada

A primeira rodada do Campeonato Candango chegou ao fim neste domingo (11/1), com 12 gols marcados em cinco partidas. Ou seja, média de 2,4 bolas na rede por partida na jornada de estreia. O encerramento ficou a cargo de Capital e Samambaia, empatados por 2 x 2 no Estádio JK, no Paranoá.

O primeiro ato do Campeonato Candango 2026 não registrou empate sem gols, diferentemente da duas temporadas anteriores. Em 2025, Gama e Sobradinho não alteraram o placar no debute. No ano seguinte, Paranoá e Capital deixaram o gramado zerados.

O índice de 2,4 gols por partida nesta 1ª rodada do Campeonato Candango foi turbinada pelo Brasiliense. Segundo maior campeão do Distrito Federal, com 11 taças, o Jacaré aplicou a primeira goleada da competição ao bater o tradicional Brasília, detentor de oito troféus da elite local, por 4 x 0 no Estádio Serejão, em Taguatinga. Os gols do triunfo maiúsculo foram marcados por Wallace Pernambucano, Jackson, Júlio Vítor e Anderson Magrão.

O empate por 2 x 2 no Estádio JK pode ser muito mais comemorado pelo Samambaia. Vice-campeão da elite candanga em 2025 e 2024, o Capital abriu dois de vantagem, com Deysinho e Tobinha, mas relaxou no segundo tempo e testemunhou a reação da equipe visitante. Romário e Vitor Xavier balançaram as redes.

“Estreia é sempre complicado. A equipe se doou bastante, conseguimos fazer o mais difícil do futebol, que é o placar, especialmente 2 x 0. Infelizmente, no segundo tempo, baixamos as linhas, e a equipe deles entrou no jogo e teve a felicidade de marcar os dois gols. Não é terra arrasada, fizemos um bom jogo e estamos no caminho certo. Temos um grupo muito bom”, analisou o meia Esdras, do Capital, em entrevista à TV do clube.

Outro empate na rodada do Candangão foi entre os tricampeões Ceilândia e Sobradinho, no sábado, por 1 x 1, no Estádio Abadião. Mais cedo, o Aruc matou a saudade de 23 anos da primeira divisão do Distrito Federal com vitória por 1 x 0 sobre o Paranoá, mesmo com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo.

Atual campeão e recordista de troféus da capital, com 14, o Gama também teve um jogador expulso e venceu. O Periquito foi empurrado pela torcida no Bezerrão para bater o Real Brasília por 1 x 0, com gol de Felipe Clemente.

Veja a agenda da 2ª rodada

Sábado (17/1)

10h Aruc x Capital

10h Sobradinho x Paranoá

15h Real Brasília x Brasiliense

16h Brasília x Gama

Domingo (18/1)

15h30 Samambaia x Ceilândia