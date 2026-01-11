InícioEsportes
Candangão: Capital e Samambaia empatam no fechamento da 1ª rodada

Coruja larga na frente, coloca dois gols de vantagem, mas cede igualdade no segundo tempo. Estreia do torneio não teve nenhuma partida sem bolas na rede

Capital e Samambaia fizeram duelo equilibrado no Estádio JK - (crédito: Diller Abreu/FFDF)
A primeira rodada do Campeonato Candango chegou ao fim neste domingo (11/1), com 12 gols marcados em cinco partidas. Ou seja, média de 2,4 bolas na rede por partida na jornada de estreia. O encerramento ficou a cargo de Capital e Samambaia, empatados por 2 x 2 no Estádio JK, no Paranoá. 

O primeiro ato do Campeonato Candango 2026 não registrou empate sem gols, diferentemente da duas temporadas anteriores. Em 2025, Gama e Sobradinho não alteraram o placar no debute. No ano seguinte, Paranoá e Capital deixaram o gramado zerados. 

O índice de 2,4 gols por partida nesta 1ª rodada do Campeonato Candango foi turbinada pelo Brasiliense. Segundo maior campeão do Distrito Federal, com 11 taças, o Jacaré aplicou a primeira goleada da competição ao bater o tradicional Brasília, detentor de oito troféus da elite local, por 4 x 0 no Estádio Serejão, em Taguatinga. Os gols do triunfo maiúsculo foram marcados por Wallace Pernambucano, Jackson, Júlio Vítor e Anderson Magrão.

O empate por 2 x 2 no Estádio JK pode ser muito mais comemorado pelo Samambaia. Vice-campeão da elite candanga em 2025 e 2024, o Capital abriu dois de vantagem, com Deysinho e Tobinha, mas relaxou no segundo tempo e testemunhou a reação da equipe visitante. Romário e Vitor Xavier balançaram as redes. 

“Estreia é sempre complicado. A equipe se doou bastante, conseguimos fazer o mais difícil do futebol, que é o placar, especialmente 2 x 0. Infelizmente, no segundo tempo, baixamos as linhas, e a equipe deles entrou no jogo e teve a felicidade de marcar os dois gols. Não é terra arrasada, fizemos um bom jogo e estamos no caminho certo. Temos um grupo muito bom”, analisou o meia Esdras, do Capital, em entrevista à TV do clube. 

Outro empate na rodada do Candangão foi entre os tricampeões Ceilândia e Sobradinho, no sábado, por 1 x 1, no Estádio Abadião. Mais cedo, o Aruc matou a saudade de 23 anos da primeira divisão do Distrito Federal com vitória por 1 x 0 sobre o Paranoá, mesmo com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo.

Atual campeão e recordista de troféus da capital, com 14, o Gama também teve um jogador expulso e venceu. O Periquito foi empurrado pela torcida no Bezerrão para bater o Real Brasília por 1 x 0, com gol de Felipe Clemente. 

Veja a agenda da 2ª rodada

Sábado (17/1)
10h Aruc x Capital
10h Sobradinho x Paranoá
15h Real Brasília x Brasiliense
16h Brasília x Gama

Domingo (18/1)
15h30 Samambaia x Ceilândia

