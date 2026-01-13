InícioEsportes
Demissão de Xabi Alonso mostra Europa menos paciente com técnicos

Espanhol não resiste à derrota para o Barcelona na final da Supercopa e entra na fila do desemprego no Velho Continente. Juventus está no terceiro treinador em menos de um ano. Na Premier League, cinco dos 20 times já destituíram profissionais

Dos 20 times da elite inglesa, cinco trocaram de treinadores nesta temporada - (crédito: Oscar del Pozo/AFP)
Dos 20 times da elite inglesa, cinco trocaram de treinadores nesta temporada - (crédito: Oscar del Pozo/AFP)

É mentira que não se demite treinadores em clubes de ponta da Europa. Xabi Alonso é a prova viva. Sucessor de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid, o ex-meia pagou caro e com o cargo a derrota por
3 x 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no domingo. Apesar do aproveitamento de 74,5% em 34 jogos — com 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas — teve o vínculo de três temporadas rompido, na segunda-feira (12/1), é mais um profissional com passagem por gigante do Velho Continente na fila do desemprego.

Bicampeã da Champions League em 1985 e 1996, a Juventus está no terceiro treinador em menos de um ano. O ítalo-brasileiro Thiago Motta teve os serviços dispensados em 23 de maio de 2025, após 42 jogos, devido à sequência de resultados ruins. Foi substituído pelo croata Igor Tudor no mesmo dia. Porém, Tudor durou metade das partidas do antecessor e deu lugar a Luciano Spaletti, atual comandante. Hoje, a Juve é terceira colocada do Campeonato Italiano, com 39 pontos, quatro atrás da líder Internazionale, e 17ª do torneio continental a duas rodadas do fim da primeira fase. Ou seja, provavelmente disputará o playoff por vaga às oitavas de final.

Liga mais badalada do mundo, a Premier League também observa demissões em série. Dos 20 times da elite inglesa, cinco trocaram de treinadores nesta temporada. Nem mesmo o título da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e o bom trabalhos com jovens talentos, como Cole Palmer e Estêvão, seguraram o italiano Enzo Maresca no cargo. A principal justificativa é o relacionamento desgastado com a diretoria. Há queixas de influência dos dirigentes e desrespeito à hierarquia. Liam Rosenior, de 41 anos, com passagens por Strasbourg-FRA e outros clubes da Terra do Rei Charles III assumiu.

Em crise de identidade e de bastidores desde a saída de Sir Alex Ferguson em 2013, o Manchester United insistiu com o português Rúben Amorim por 420 dias e 63 jogos até o demitir em 5 de janeiro. O estopim foi uma entrevista após o empate por 1 x 1 com o Leeds United pela 20ª rodada da Premier League na qual criticou Jason Wilcox sobre falta de reforços e o mandou "fazer o trabalho". No Liverpool, Arne Slot admitiu o risco de demissão em meio ao retrospecto de nove derrotas — quatro por três gols de diferença — em 12 partidas, mas resiste.

Considerado o melhor treinador do mundo, Pep Guardiola esteve na Berlinda em 2025 no Manchester City, campeão "apenas" da Supercopa. Ao fim da temporada, reconheceu que com o desempenho de 60% à frente dos citizens seria demitido em Real Madrid ou Barcelona.

O Real Madrid não tolerou diversos pontos com Xabi Alonso. O principal era a falta de identidade de jogo do time. Experimentou diversos esquemas táticos, como 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-1-2 e 3-5-2. Isso culminou na derrota diante de grandes adversários. Foi goleado pelo Paris Saint-Germain por 4 x 0 nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes, levou 5 x 2 do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, caiu por 2 x 1 diante do Manchester City pela Champions e perdeu a final da Supercopa para o Barcelona, por 3 x 2. O relacionamento ruim com Vinicius Junior também pesou negativamente. O brasileiro não escondia o descontentamento com o técnico, sobretudo quando substituído.

Xabi Alonso tem Bayer Leverkusen de 2024/2025 como principal trabalho. Naquela temporada, quebrou hegemonia de 11 anos do Bayern de Munique no Campeonato Alemão. Por pouco, não faturou também a Liga Europa.

O Real Madrid deu uma de Flamengo na busca por um substituto. Bicampeão da Champions League e do Espanhol pelo clube merengue, o ex-lateral Álvaro Arbeloa herda a prancheta, após experiências nas categorias sub-17, sub-19 e time B dos Galácticos.

Victor Parrini

Repórter

Na editoria de Esportes do Correio Braziliense desde 2021, cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Copa América, Libertadores e Seleção Brasileira. É formado em jornalismo e em gestão pública pelo Centro Universitário Estácio de Brasília.

Por Victor Parrini
postado em 13/01/2026 06:00
