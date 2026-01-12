Vini Jr. iguala recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

O atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, alcançou um novo recorde com o gol marcado na derrota por 3 x 2 diante do Barcelona, nesse domingo (11/1), em confronto válido pela Supercopa da Espanha. O gol marcado aos 47 minutos da primeira etapa, responsável por igualar, naquele momento, o placar em 1 x 1, colocou o ex-Flamengo no rol de jogadores com mais participações diretas a gol em decisões pelo clube madridista. São, ao todo, 16 participações em 15 decisões disputadas com a camisa branca.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Fluminense dá ultimato e pode desistir de Hulk, do Atlético



Agora, Vini está empatado no topo do ranking com outras três figuras importantes da história do clube. O português Cristiano Ronaldo, o francês Karim Benzema e o húngaro Ferenc Puskás têm os mesmos números em finais. Caso o brasileiro participe de outro gol em uma finalíssima, será o líder isolado no quesito. Vale ressaltar que a bola na rede registrada pelo carioca contra o Barcelona encerrou um jejum dele de 16 jogos sem marcar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Atleta do clube espanhol desde 2018, Vini Jr. soma 14 títulos pela equipe do Santiago Bernabéu. São eles: duas Ligas dos Campeões (2021/22 e 2023/24), uma Copa Intercontinental (2024), dois Mundiais de Clubes da Fifa (2018 e 2022), duas Supercopas Europeias (2022 e 2024), três Campeonatos Espanhóis (2019/20, 2021/22 e 2023/24), três Supercopas da Espanha (2019, 2021 e 2023) e uma Copa do Rei da Espanha (2022/23).

Leia também: Luciano desabafa após derrota do São Paulo e manda recado à torcida



Veja o ranking de mais participações em finais por atletas do Real Madrid:

Vini Jr. - 16 participações em 15 jogos

Cristiano Ronaldo - 16 participações em 18 jogos

Karim Benzema - 16 participações em 29 jogos

Ferenc Puskás - 16 participações em 8 jogos

Alfredo Di Stefano - 13 participações em 15 jogos