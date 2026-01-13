CBF detalha primeiras rodadas do Brasileirão; veja

Confira os detalhes da primeira rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A espera está, enfim, terminando, torcedor! Afinal, a CBF divulgou nesta terça-feira (13/1) a tabela detalhada das primeiras oito rodadas do Brasileirão 2026, que começará ineditamente neste mês de janeiro. Dessa forma, a entidade informa sobre datas, locais, e horários das partidas iniciais do principal torneio do país.

O Brasileirão, aliás, começará no dia 28 de janeiro, uma quarta-feira, recebendo oito jogos. Um deles será do atual campeão Flamengo, que visita o São Paulo, no Morumbis. Já na quinta (29/1), a rodada terá sequência, então, com outros dois compromissos.

Assim, a CBF também anunciou detalhes das outras sete rodadas iniciais, com direito a clássico na segunda jornada. Será, afinal, entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, dia 4 de fevereiro.

Confira os detalhes da primeira rodada do Brasileirão:

28 de janeiro

19h

Atlético-MG x Palmeiras, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Internacional x Athletico-PR, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Coritiba x Red Bull Bragantino, no Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Vitória-BA x Remo, no Barradão, em Salvador (BA)

19h30

Fluminense x Grêmio, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

20h

Mirassol x Vasco, no José M. C. Maia, em Mirassol (SP)

Chapecoense x Santos, na Arena Condá, em Chapecó (SC)

21h30

São Paulo x Flamengo, no Morumbis, em São Paulo (SP)

29 de janeiro

20h30

Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

21h30

Botafogo x Cruzeiro, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



